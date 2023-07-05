Сколько варить яйца всмятку из холодильника - важный совет

Если вы только не предпочитаете омлет или глазунью, то стоит запомнить несколько основных правил о том, как долго варить яйца до готовности – всмятку или вкрутую.

Как варить яйца всмятку

Для приготовления понадобиться небольшая кастрюлька или другая удобная металлическая посуда.

Порядок действий:

в посуду залить холодную воду и довести до кипения (вода должна полностью покрывать яйца);

затем снизить огонь и варить яйца в течение 2 минут (в результате желток и белок останутся жидкими);

если продолжить варить яйца до 4 минут, желток не успеет затвердеть, но белок уже станет немного «резиновым».

если продолжить варить более 4-х минут, тогда в результате уже можно получить яйца вкрутую;

некоторые солят воду перед варкой яиц, чтобы не допустить растрескивания скорлупы в процессе приготовления.

Сколько минут после закипания варить яйца

Следует помнить основные правила приготовления яиц в кипятке. До готовности всмятку яйца варят не более 3-5 минут. Яйца вкрутую варятся в течении 6-10 минут. Дольше кипятить не стоит, чтобы не получить синеватый оттенок по краям желтка.

Как известно, в процессе кипячения высвобождающаяся сера образует сероводород, который реагирует с железом в яичном желтке. В итоге получается сульфид железа, придающий краям желтка сероватый оттенок. Яйцо остается пригодным к употреблению, но такой оттенок свидетельствует о том, что передержали в кастрюле с кипятком.