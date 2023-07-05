Ирина Шейк вышла на подиум, оголив грудь и спину

Новые образы Ирины Шейк впечатлили любителей высокой моды.

37-летняя супермодель так хороша, что самый эпатажный наряд выглядит на ней привлекательным. Красотка участвует в самых известных модных показах, где дизайнеры соперничают между собой за право нарядить ее как можно откровеннее. Так, Шейк стала лицом известного французского бренда Alaïa.

Модель приняла участие в съемках промофотосессии, приуроченной к выходу новой коллекции.

Черный комбинезон, украшенный булавками, придал Ирине брутальности.

Наряд подчеркнул точеные изгибы безупречной фигуры модели, максимально открыв грудь.

Следующий лук звезды подиумов состоял из белого топа, максимально обтянувшего стройную талию Шейк. Спина при этом осталась полностью открытой.

В дополнение к открытому верху шли шаровары, на манер казачьих, в которых Ирина лихо дефилировала по подиуму. Голову модели украсили черной круглой шляпкой. Бюст Ирины, не стесненный бельем, свободно просматривался под тонкой тканью.

Как известно, чем откровеннее образ, тем больше популярности в Сети набирает коллекция.