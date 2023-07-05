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Не слишком ли грубо? Собчак жестко ответила на слухи о беременности

Limon.ee
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Ксения Собчак.
Ксения Собчак. Фото: Artyom Geodakyan

На слухи о беременности жестко ответила журналистка Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте. Она нецензурно выругалась в адрес подписчицы, задавшей вопрос на эту тему. 

Собчак опубликовала снимок с открытия ресторана в Санкт-Петербурге. На фото знаменитость позирует в расклешенном от груди платье ниже колена.

«Кто опять разглядел беременность?» — поинтересовалась одна из комментаторов. «********** (отвалите) от меня, пожалуйста», — ответила на подозрения подписчицы журналистка.

Ранее Собчак показала лицо без фильтров и косметики, восхитив пользователей сети. Знаменитость опубликовала видео с отдыха на Бали. 

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