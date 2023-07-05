ФОТО ⟩ Такого до и после вы не ожидаете: женщина сделала шокирующую пластику, чтобы быть похожей на секс-куклу

Алисия Амира мечтает быть «самой пластичной секс-куклой на планете».

31-летняя женщина из Швеции сказала: «Я не думаю, что когда-нибудь перестану делать операции. Это большая часть меня».

По ее словам, ее внешность отражает то, насколько разные мужчины и женщины и какие у них разные роли.

Она добавила: «Я не согласна с тем, что мы должны быть полностью одинаковыми. Я считаю, что роль женщины состоит в том, чтобы доставить удовольствие своему мужу и быть лучшей трофейной женой. Мне нравится готовить для него, убирать в доме, заставлять его чинить машину и подстригать газон».

Трансформация Алисии началась, когда она уволилась с работы пиарщицы и начала менять свою внешность посредством операций. Ей сделали несколько операций на груди, лбу, глазах, щеках и губах.

Затем Алисия прибегла к наполнителям для щек, носа, подбородка и челюсти, ботоксу на всем лице и нитям PDO.

Она также сделала татуировку бровей выше, более густые ресницы и набила татуировки на пальцах, груди и шее. Теперь она описывает себя как настоящую куклу для секса.

«Я могла бы жить нормальной жизнью, если бы захотела, но я решила стать ходячим сексуальным объектом. Я горжусь своим путешествием, каждым его шагом и всеми шагами, которые я собираюсь сделать», – заявила она.