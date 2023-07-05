5 самых опасных дней в июле: конфликты, болезни, проблемы с деньгами

Лунный календарь издавна помогает людям запланировать дела на месяц. Из-за влияния Луны некоторые даты считаются опасными и несчастливыми. На такие дни лучше не планировать важных дел, поскольку серьезно повышается риск неудачи. Мы назвали опасные дни июля, в которые нужно быть предельно осторожными.

7 июля - убывающая Луна в Рыбах

10 июля - третья четверть Луны в Овне

14 июля - убывающая Луна в Близнецах

17 июля - новолуние в Раке

26 июля - первая четверть Луны в Скорпионе

7 июля - убывающая Луна в Рыбах

В этот день из-за влияния знака Рыбы люди станут рассеянными и невнимательными. Повышается риск потерять какую-то вещь, получить травму или стать жертвой обмана. Работоспособность у людей будет пониженной. Это опасный день июля для заключения брака и подписания договоров, но можно совершать крупные покупки.

10 июля - третья четверть Луны в Овне

Несчастливый день июля для любых дел, требующих точности, внимательности и усидчивости. В эту дату многие люди станут безрассудными и импульсивными, склонными к неоправданному риску. Возможны ссоры по мелочам. Высока вероятность испортить отношения, поэтому лучше не планировать трудные разговоры на этот день. Также стоит соблюдать осторожность с огнем.

14 июля - убывающая Луна в Близнецах