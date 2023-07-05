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Почему 5 июля очень опасно рисковать деньгами: приметы и запреты дня

Limon.ee
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Nattakorn_Maneerat/shutterstock

Что нельзя делать 5 июля. Все важные приметы и строгие запреты дня, пишет «Главред».

В этот день хорошо провести время со своей второй половинкой.

Что нельзя делать 5 июля

  • Нельзя 5 июля разводиться и ругаться. Влюбленным лучше всего оставаться вместе и проводить вдвоем как можно больше времени.
  • Нельзя 5 июля рисковать деньгами. Верили, что можно все потерять.
  • Нельзя 5 июля отправляться в дальний путь.
  • Нельзя 5 июля покупать дорогие вещи. Верили, что все быстро испортится.

Приметы 5 июля

  • Если идет дождь, то к хорошему урожаю хлеба.
  • Если паук разрывает и раскидывает свою паутину, то к сильному ветру.
  • Если паук активно плетет паутину, то к солнечному дню.
  • Если вечером роса выпала, то будет хорошая погода.
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