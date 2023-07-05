Почему 5 июля очень опасно рисковать деньгами: приметы и запреты дня

В этот день хорошо провести время со своей второй половинкой.
Что нельзя делать 5 июля
- Нельзя 5 июля разводиться и ругаться. Влюбленным лучше всего оставаться вместе и проводить вдвоем как можно больше времени.
- Нельзя 5 июля рисковать деньгами. Верили, что можно все потерять.
- Нельзя 5 июля отправляться в дальний путь.
- Нельзя 5 июля покупать дорогие вещи. Верили, что все быстро испортится.
Приметы 5 июля
- Если идет дождь, то к хорошему урожаю хлеба.
- Если паук разрывает и раскидывает свою паутину, то к сильному ветру.
- Если паук активно плетет паутину, то к солнечному дню.
- Если вечером роса выпала, то будет хорошая погода.