В редакцию портала Limon пришло письмо возмущенной женщины – она чувствует себя небезопасно в своем районе, ведь в непосредственной близости от ее дома бездомные организовали стихийную ночлежку.
Бомжатник под окнами жилых домов? Жительница Ласнамяэ негодует от стихийно созданного места для попойки
Лариса (имя изменено, настоящее известно редакции) возмущена завалами мусора и развешенными полотнами под окнами своего дома. Женщина жалуется на то, что вынуждена каждый день смотреть в окно и наблюдать скопление пьяниц, которые организовали у ее дома жилище. «Они постоянно употребляют алкоголь, кричат, скандалят, сушат свои вещи, и бог знает что еще делают на бетонных блоках и в этой самодельной палатке. Печально и то, что они притягивают к этому месту собутыльников, поэтому дорожка рядом с домом вся в рвоте и испражнениях», – заявляет женщина.
«Мне необходимо подчеркнуть, что мое волнение не связано с отношением к бездомным людям. Я глубоко убеждена, что каждый человек достоин уважения, однако поведение данных людей недопустимо в цивилизованном обществе. Откровенно говоря, мне просто страшно возвращаться домой, зная, что где-то неподалеку всегда находятся люди в нетрезвом состоянии».
Лариса добавила, что с такими людьми должны активно работать социальные службы и полиция, донося информацию о том, где они могли бы переночевать, получить горячую еду и свежую одежду, проконсультироваться о вариантах трудоустройства и получить помощь в восстановлении документов, и в целом – получить всю необходимую информацию и поддержку.
На сайте города Таллинна есть необходимая информация о дневных центрах для бездомных, а также о местах, где можно переночевать.
Приют для бездомных людей и ночлежный дом
Приют – место для взрослых людей, у которых нет своего жилья и которые по состоянию здоровья нуждаются в круглосуточном уходе и помощи.
Если вам негде переночевать, но вам не требуются круглосуточный уход и посторонняя помощь, вам подойдут услуги ночлежного дома.
Ночлежный дом (приют для бездомных) предоставляет место для сна людям, у которых нет возможности где-либо переночевать. Если ночлежный дом предоставляет размещение только в ночное время, то в приюте можно находиться круглосуточно.
Приют
- Адрес: Кауге 4
- Телефон: 6775874; 565 5624
- Открыто 24 часа в сутки
Для лиц, зарегистрированных в Таллинне, услуга предоставляется бесплатно, для остальных первые три дня - бесплатно, последующие дни - 27 евро в день.
Дневной центр предлагает услугу ресоциализации, целью которой является улучшение качества жизни людей, проживающих в приюте, убежище или социальном жилье, и поддержка их самодостаточности посредством социального консультирования.
Дневной центр помогает нуждающимся подать заявление и получить документы, а также, при необходимости там можно принять душ, получить продовольственную помощь и чистую одежду.
Ночлег
- Адрес: Суур-Сыямяэ 6а (34 места)
- Телефон: 56159518
- Открыто: пн-пт 19:00-9:00
- Адрес: Merelahe tee 4 (26 мест)
- Телефон: 651 2944
- Открыто: с 01.01-30.06 и 01.09-31.12 с 19.00-9.00
- Во время Рождества (24.12-26.12) и Нового года (01.01) приют открыт 24 часа в сутки.
Для лиц, зарегистрированных в Таллинне, услуга предоставляется бесплатно, для остальных первые три ночи - бесплатно, последующие ночи - 13 евро за ночь.