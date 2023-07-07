Бомжатник под окнами жилых домов? Жительница Ласнамяэ негодует от стихийно созданного места для попойки

Лариса (имя изменено, настоящее известно редакции) возмущена завалами мусора и развешенными полотнами под окнами своего дома. Женщина жалуется на то, что вынуждена каждый день смотреть в окно и наблюдать скопление пьяниц, которые организовали у ее дома жилище. «Они постоянно употребляют алкоголь, кричат, скандалят, сушат свои вещи, и бог знает что еще делают на бетонных блоках и в этой самодельной палатке. Печально и то, что они притягивают к этому месту собутыльников, поэтому дорожка рядом с домом вся в рвоте и испражнениях», – заявляет женщина.

«Мне необходимо подчеркнуть, что мое волнение не связано с отношением к бездомным людям. Я глубоко убеждена, что каждый человек достоин уважения, однако поведение данных людей недопустимо в цивилизованном обществе. Откровенно говоря, мне просто страшно возвращаться домой, зная, что где-то неподалеку всегда находятся люди в нетрезвом состоянии».

Лариса добавила, что с такими людьми должны активно работать социальные службы и полиция, донося информацию о том, где они могли бы переночевать, получить горячую еду и свежую одежду, проконсультироваться о вариантах трудоустройства и получить помощь в восстановлении документов, и в целом – получить всю необходимую информацию и поддержку.

На сайте города Таллинна есть необходимая информация о дневных центрах для бездомных, а также о местах, где можно переночевать.

Приют для бездомных людей и ночлежный дом

Приют – место для взрослых людей, у которых нет своего жилья и которые по состоянию здоровья нуждаются в круглосуточном уходе и помощи.

Если вам негде переночевать, но вам не требуются круглосуточный уход и посторонняя помощь, вам подойдут услуги ночлежного дома.

Ночлежный дом (приют для бездомных) предоставляет место для сна людям, у которых нет возможности где-либо переночевать. Если ночлежный дом предоставляет размещение только в ночное время, то в приюте можно находиться круглосуточно.

Приют

Адрес: Кауге 4

Телефон: 6775874; 565 5624

Открыто 24 часа в сутки

Для лиц, зарегистрированных в Таллинне, услуга предоставляется бесплатно, для остальных первые три дня - бесплатно, последующие дни - 27 евро в день.

Дневной центр предлагает услугу ресоциализации, целью которой является улучшение качества жизни людей, проживающих в приюте, убежище или социальном жилье, и поддержка их самодостаточности посредством социального консультирования.

Дневной центр помогает нуждающимся подать заявление и получить документы, а также, при необходимости там можно принять душ, получить продовольственную помощь и чистую одежду.

Ночлег

Адрес: Суур-Сыямяэ 6а (34 места)

Телефон: 56159518

Открыто: пн-пт 19:00-9:00

Адрес: Merelahe tee 4 (26 мест)

Телефон: 651 2944

Открыто: с 01.01-30.06 и 01.09-31.12 с 19.00-9.00

Во время Рождества (24.12-26.12) и Нового года (01.01) приют открыт 24 часа в сутки.

Для лиц, зарегистрированных в Таллинне, услуга предоставляется бесплатно, для остальных первые три ночи - бесплатно, последующие ночи - 13 евро за ночь.