Девушка лидера Kalush Orchestra Псюка восхитила романтическими кадрами вместе

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк и его любимая Александра Белобров снялись в романтической фотосессии, пишет ТСН.
Влюбленные устроили прогулку по вечернему городу Лодзь в Польше и сняли это на камеру. Красивыми фотографиями вместе Александра поделилась на своей странице в Instagram.
«Твое счастье всегда рядом», – нежно подписала фото с любимым девушка.
Александра и Олег наслаждались компанией друг друга, обнимались и танцевали прямо посреди улицы вместе. На некоторых кадрах можно увидеть операторов, которые следуют за парой, и вероятно, что в следующем клипе фаны увидят Псюка с любимой.
Поклонников захватила романтическая атмосфера кадров и «химия» между влюбленными: «Невероятно красивы», «Какие вы котики», «Такие милые», «Видно, что счастливы». Также комментаторы поинтересовались у пары, когда они наконец-то планируют загреть свадьбу, однако Олег и Александра пока не порадовали фанов радостными новостями о церемонии.