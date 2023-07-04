Девушка лидера Kalush Orchestra Псюка восхитила романтическими кадрами вместе

Влюбленные устроили прогулку по вечернему городу Лодзь в Польше и сняли это на камеру. Красивыми фотографиями вместе Александра поделилась на своей странице в Instagram.

«Твое счастье всегда рядом», – нежно подписала фото с любимым девушка.

Александра и Олег наслаждались компанией друг друга, обнимались и танцевали прямо посреди улицы вместе. На некоторых кадрах можно увидеть операторов, которые следуют за парой, и вероятно, что в следующем клипе фаны увидят Псюка с любимой.