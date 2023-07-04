Родные Михаила Круга разругались из-за наследства: делят многомиллионный особняк

Родственники убитого артиста Михаила Круга разругались из-за наследства. А все – из-за особняка в Твери, который стоит сейчас 60 миллионов рублей.

Одна половина дома принадлежит старшему сыну певца Дмитрию Воробьеву, вторая – сестре Круга. Но не так давно Дмитрий решил продать свою часть дома, и началось…

Сестра артиста хотела присвоить себе особняк и превратить его в музей – сдавать посуточно и приводить экскурсии. Дмитрию затея не понравилась.