Вт, 4.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ВИДЕО С ТРЕНИРОВКИ ⟩ Тягает гантели и качает пресс: Костомаров рассказал, что ему помогает переживать трудный период жизни

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Роман Костомаров на реабилитационной тренировке.
Роман Костомаров на реабилитационной тренировке. Фото: Скриншот с Instagram

Фигурист Роман Костомаров продолжает тренировки на протезах и делиться новыми видео своего прогресса.

В свежем ролике Роман уже не только делает различные упражнения, но и занимается на беговой дорожке. В прошлый раз, напомним, мы видели, как фигурист самостоятельно поднимается по лестнице. И только ему одному известно, через что он прошел, что пережил как физически, так и психологически. «Преодоление всего... Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни», — подписал рилс Роман Костомаров.

Спортсмен, лишившись части конечностей, не отчаивается и продолжает интенсивные тренировки, стремясь вернуться к привычному образу жизни. Упорству спортсмена можно только позавидовать – он держится уверенно и твердо на «новых ногах».

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх