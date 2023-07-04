Фигурист Роман Костомаров продолжает тренировки на протезах и делиться новыми видео своего прогресса.
ВИДЕО С ТРЕНИРОВКИ ⟩ Тягает гантели и качает пресс: Костомаров рассказал, что ему помогает переживать трудный период жизни
В свежем ролике Роман уже не только делает различные упражнения, но и занимается на беговой дорожке. В прошлый раз, напомним, мы видели, как фигурист самостоятельно поднимается по лестнице. И только ему одному известно, через что он прошел, что пережил как физически, так и психологически. «Преодоление всего... Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни», — подписал рилс Роман Костомаров.
Спортсмен, лишившись части конечностей, не отчаивается и продолжает интенсивные тренировки, стремясь вернуться к привычному образу жизни. Упорству спортсмена можно только позавидовать – он держится уверенно и твердо на «новых ногах».