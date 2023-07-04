Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз стали родителями

Отметим, о том, что Роуз Лесли в положении, стало известно в начале февраля. О беременности жены тогда рассказал Харингтон. Актер делился, что очень взволнован из-за будущего пополнения в его семье, и рассказывал, как они готовили их сына к тому, что он станет братиком.