Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз стали родителями

Звезды сериала «Игра престолов» актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз стали родителями, пишет ТСН.
Радостную новость подтвердил изданию Page Six представитель британского артиста. Пара также не стала скрывать пол новорожденного ребенка. Кит и Роуз стали родителями девочки.
«Они очень рады, что в их семье появилась маленькая девочка», - прокомментировал агент Харингтона.
Отметим, о том, что Роуз Лесли в положении, стало известно в начале февраля. О беременности жены тогда рассказал Харингтон. Актер делился, что очень взволнован из-за будущего пополнения в его семье, и рассказывал, как они готовили их сына к тому, что он станет братиком.