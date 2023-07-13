Гражданку России с ВНЖ Эстонии не пустили на борт Ryanair: «Делайте визу и возвращайтесь!»

«Это был прекрасный отдых с семьей. Мы впервые собирались в Болгарию и по началу переживали, что нам с детьми может там не понравиться. Летели из Литвы и возвращались туда же. Полет в Болгарию прошел отлично, да и сама поездка приятно удивила», - вспоминает Екатерина (имя изменено, известно редакции).

Возвращаться в Эстонию семья планировала так же: Болгария-Литва, а оттуда на машине в Таллинн. Билеты авиакомпании Ryanair были куплены заранее.

«Мы планировали возвращаться 4 июля, но дети начали тосковать по дому, и мы решили поменять билеты через портал Ryanair на 1 июля». Ничто не предвещало беды, когда семья приехала в аэропорт Бургаса.

«Мы сразу же пошли к стойке регистрации: в наши билеты входила не только ручная кладь, но и несколько единиц багажа, который нужно сдавать. Нас попросили предъявить паспорта и билеты. Ничего необычного. Но вдруг работница отложила наши с сыном паспорта в сторону и сказала, что мы лететь не можем». У Екатерины и ее сына российское гражданство и эстонские виды на жительство, которые она предъявила вместе с паспортами.