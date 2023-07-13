Гражданку России с ВНЖ Эстонии не пустили на борт Ryanair: «Делайте визу и возвращайтесь!»

Когда мы планируем долгожданный отпуск, то надеемся, что он пройдет без каких-либо происшествий: все-таки нам не так уж часто удается вырваться из повседневности... Надеялась и наша читательница, но яркие эмоции от отпуска омрачила обратная дорога домой.
«Это был прекрасный отдых с семьей. Мы впервые собирались в Болгарию и по началу переживали, что нам с детьми может там не понравиться. Летели из Литвы и возвращались туда же. Полет в Болгарию прошел отлично, да и сама поездка приятно удивила», - вспоминает Екатерина (имя изменено, известно редакции).
Возвращаться в Эстонию семья планировала так же: Болгария-Литва, а оттуда на машине в Таллинн. Билеты авиакомпании Ryanair были куплены заранее.
«Мы планировали возвращаться 4 июля, но дети начали тосковать по дому, и мы решили поменять билеты через портал Ryanair на 1 июля». Ничто не предвещало беды, когда семья приехала в аэропорт Бургаса.
«Мы сразу же пошли к стойке регистрации: в наши билеты входила не только ручная кладь, но и несколько единиц багажа, который нужно сдавать. Нас попросили предъявить паспорта и билеты. Ничего необычного. Но вдруг работница отложила наши с сыном паспорта в сторону и сказала, что мы лететь не можем». У Екатерины и ее сына российское гражданство и эстонские виды на жительство, которые она предъявила вместе с паспортами.
«Мы не первый раз путешествуем по Европе. И с нашими документами никогда не было проблем. А здесь мне представительница Ryanair говорит, что она нас не пустит на рейс, потому что у нас не хватает какой-то визы», - рассказывает она. Екатерина сразу задалась вопросом, о какой визе идет речь. Ведь они несколько недель назад летели в Болгарию из Литвы, и там в аэропорту им ничего не сказали.
«Я стала объяснять ей, что нам не нужны еще какие-то документы. У нас есть вид на жительство Эстонии, и мы можем спокойно передвигаться по Европе, в особенности лететь в Литву. А сотрудница стоит на своем - и всё. Повела нас с сыном в отдельную комнату и давай доказывать, что мы как граждане России не имеем права свободно передвигаться по Европе. Я ей показывала наши виды на жительство, пыталась все объяснить на своем ломаном английском, но разговор вообще не клеился», - делится Екатерина.
В тот день семья улетела не полным составом. Екатерине вместе с сыном пришлось остаться в аэропорту и искать другие варианты возвращения в Эстонию. «Я созвонилась с подругой, которая работает в турфирме, и она нашла нам на следующий день чартерный рейс в Таллинн».
По возвращении Екатерина решила разобраться в случившемся, обратившись в редакцию портала Limon.ee. Мы отправили запросы в Министерство внутренних дел Эстонии и в посольства Литвы и Болгарии. И везде нам подтвердили, что в данном случае никакой визы или другого дополнительного документа не требовалось.
«Согласно Регламенту (ЕС) 2016/399 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 г. о Кодексе Союза о режиме пересечения людьми границ (Шенгенском кодексе о границах), статье 6 («Условия въезда для граждан третьих стран»), строке «b», вам и вашему сыну не нужна виза, если у вас есть действующая эстонская ID-карта в качестве постоянного вида на жительство в Эстонии».
Посольство Республики Литва в Эстонии
«То есть получается, из-за некомпетентности сотрудников Ryanair мы с сыном не только не смогли вернуться с нашей семьей домой, но и потратили деньги на новые билеты, ночлег и такси, которое нам пришлось заказывать, чтобы добраться до апартаментов», - возмущается Екатерина. Редакция Limon.ee также написала в аэропорт Бургаса, где нам ответили, что эта проблема связана не с их сотрудниками, а с авиакомпанией Ryanair.
Сама читательница уже связалась с авиакомпанией. «В Ryanair мы пишем вообще с 1 июля. Туда просто не достучаться. Нам постоянно присылают разные ссылки, где якобы могут помочь, а оттуда перенаправляют на другие. Мне всё равно, сколько у меня уйдет времени на трения с ними. Я буду стоять на своем и требовать возмещения. Теперь мы миллион раз подумаем, прежде чем вновь решимся обратиться к услугам Ryanair».
А что в итоге?
Больше недели прошло с момента инцидента, произошедшего в аэропорту Бургаса. Авиакомпания Ryanair до сих пор отвечает редко и нехотя. Поэтому, хоть для какой-то ясности, редакция Limon.ee решила обратиться за комментарием к юристу Алексею Смелову:
«В данный момент, (на основании предоставленной мне информации) я могу лишь сказать, что, с моей точки зрения, речь может идти либо о некомпетентности работников авиакомпании, либо о целенаправленных умышленных действиях авиакомпании против граждан РФ (в этом случае остается открытым вопрос, как эта же авиакомпания ранее допустила на борт этих же самых граждан РФ с ВНЖ по направлению Каунас-Болгария).
Я также считаю, что своими действиями (недопуском на борт лиц, имеющими на то законное право), авиакомпания причинила этим лицам как минимум прямой имущественный ущерб, который выражается в дополнительных затратах на покупку новых билетов у другой авиакомпании и расходов на проживание в ожидании другого рейса. Это при условии, что с документами при проверке действительно все было в порядке (прежде всего, я имею ввиду, что важно доказать наличие и предоставление карты ВНЖ - elamisluba - при посадке)
Но еще раз обращаю внимание, что данный ответ построен только на основании информации, полученной от вас в э-мейл-сообщении. Неясно, например, были ли во время этого рейса на борту другие граждане РФ с эстонским ВНЖ и если да, то почему их пустили на борт, а лиц, о которых вы пишете, нет?»