Волочкова помирилась с дочкой: «Приезжала ко мне с молодым человеком, ночевали в гостевой комнате»

Прима поговорила с Ариадной и приняла ее позицию. По словам Анастасии, дочь не хотела, чтобы на выпускном в центре внимания была не она, а мама.

«Никакой проблемы вообще не существует. У меня с дочерью прекрасные отношения. Да, мы живем не вместе. Я живу за городом, а Ариадна не любит загородную жизнь. Но мы часто видимся и общаемся. Она приезжала ко мне со своим молодым человеком, оставалась у меня… И сказала: «Мама, я в своей комнате спать не буду – она для меня уже слишком детская». И попросилась переночевать в белой гостевой комнате. Я это к чему говорю – понимаете, Ариадна – уже взрослый человек! 23 сентября ей исполнится 18 лет», – сообщила Волочкова.

На праздник наследницы Анастасия не пойдет, но позже балерина устроит домашние посиделки с Ариадной. «Ну вот такой возраст у человека! Не захотела – и не захотела, что здесь такого? Я не пойду на выпускной. Это не главное, мне это ни к чему», – добавила артистка балета.