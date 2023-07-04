Акула напала на подростка-серфингиста

Недавно мир шокировала трагическая новость из Египте, где акула загрызла насмерть россиянина. Сегодня тревожные новости приходят с берегов США. Хищная рыба напала на 15-летнего подростка, который занимался серфингом у пляжа Кисмет на острове Файр-Айленд.
Об инциденте, случившемся вечером 3 июля, сообщает Fox News. По данным издания, в результате укуса акулы пострадала левая нога мальчика. Пятка и пальцы остались целыми. Известно, что пострадавший самостоятельно добрался до берега, где до прибытия полиции ему была оказана медицинская помощь.
Позже подростка доставили в больницу, где после осмотра врачи пришли к выводу, что травмы не угрожают его жизни.
Юный серфингист явно родился в рубашке, раз после встречи с акулой, к счастью, отделался неопасным укусом и, самое главное, чудом остался жив.