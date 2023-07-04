Акула напала на подростка-серфингиста

Об инциденте, случившемся вечером 3 июля, сообщает Fox News. По данным издания, в результате укуса акулы пострадала левая нога мальчика. Пятка и пальцы остались целыми. Известно, что пострадавший самостоятельно добрался до берега, где до прибытия полиции ему была оказана медицинская помощь.

Позже подростка доставили в больницу, где после осмотра врачи пришли к выводу, что травмы не угрожают его жизни.