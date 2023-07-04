«Уберите детей от экранов»: похудевшая на 10 кг певица Бьянка шокировала публику голым задом на фестивале

Певица не стала скромничать и показала результат похудения прямо на сцене - она трясла голым задом перед многотысячной толпой в «Лужниках». Откровенный наряд Бьянки не оставил никого равнодушным, а ее кадры с выступлений разлетелись по Сети.

«Да, была там вчера. Было очень неприятно на все это смотреть, учитывая то, что там было очень много детей», «Какой позор. Мало того, что фонограмма, так еще и голый зад - все, как у Бузовой», «Нормально отношусь к Бьянке, но это зашквар», «Уберите детей от экранов», «Там один целлюлит», - высказались пользователи.

Ранее Бьянка рассказывала, что ее цель - скинуть минимум 20 кг. Певица очень переживала из-за лишнего веса и боялась даже озвучить цифру, которую видела на весах. По словам артистки, она мечтает о ягодицах и прессе, как у Рианны.

«Занимаюсь спортом, сижу на жесткой диете, а завтра я уезжаю в специальный лагерь для похудения. И там все такие как я - хотят похудеть и на это заточены. Целую неделю каждый день мы будем соблюдать жесткую дисциплину», - делилась она в мае.