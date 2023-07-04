ФОТО ВНУТРИ ⟩ Этот курьер Wolt уже доставлял вам еду? Во время рабочего дня он любит порыться в помойках

Очевидцы происходящего были шокированы: курьер компании Wolt, доставляющий еду клиентам, сам роется в помойке прямо во время рабочего дня. Как это обычно бывает, авторы снимка смогли лишь запечатлеть эту печальную картину, но у них не хватило смелости, чтобы подойти к курьеру и спросить, что он делает.