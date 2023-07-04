Вт, 4.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ФОТО ВНУТРИ ⟩ Этот курьер Wolt уже доставлял вам еду? Во время рабочего дня он любит порыться в помойках

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Курьер компании Wolt. Снимок иллюстративный.
Курьер компании Wolt. Снимок иллюстративный. Фото: Jürgen Schwarz / Imago Images / Scanpix

Очевидцы происходящего были шокированы: курьер компании Wolt, доставляющий еду клиентам, сам роется в помойке прямо во время рабочего дня. Как это обычно бывает, авторы снимка смогли лишь запечатлеть эту печальную картину, но у них не хватило смелости, чтобы подойти к курьеру и спросить, что он делает. 

«Этот курьер компании Wolt с утра пораньше уже собирает ваши заказы с большой рабочей сумкой на спине», - иронизируют авторы снимка, приславшие его в редакцию издания Elu24

Курьер компании Wolt
Курьер компании Wolt Фото: Lugeja foto
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх