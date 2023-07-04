«Мои мальчики»: Рианна показала годовалого сына на отдыхе с его отцом на пляже Барбадоса

На снимке сын и бойфренд артистки позируют на фоне пальм и воды. Рианна отметила, что они отдыхают на Барбадосе.

«Мои баджанские мальчики», – подписала фото знаменитость.

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.