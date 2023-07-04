ЛОЖЬ ДЛИНОЮ В ДЕСЯТИЛЕТИЯ ⟩ «Я больше не могу скрывать правду»: брат моей дочери на самом деле...

На веб-портале «Дорогой терапевт» одна из читательниц рассказала, что у ее мужа было двое детей от предыдущего брака. После свадьбы супруги тоже хотели завести совместного ребенка, но не смогли этого сделать, потому что вазэктомию мужа уже нельзя было отменить.

Они не хотели пользоваться услугами банка спермы, но нашли неожиданный выход из затруднительного положения. «Мы попросили сына моего супруга пожертвовать сперму. Мы посчитали, что это будет лучшим решением: у нашего ребенка есть гены моего мужа, мы знали о здоровье, характере и интеллекте сына моего супруга, и сам он был готов помочь».

Когда сын мужасогласился помочь, казалось, что проблема решена навсегда. Фото: Shutterstock

Теперь мать стоит перед дилеммой, не зная, как объяснить дочери ее происхождение. «Как мне сказать ей, что ее брат на самом деле ее отец, а человек, которого она считала своим отцом, - ее дедушка?».

Сейчас дочери уже 30 лет, и семья чувствует себя виноватой за то, что так долго скрывала от нее правду. «Моему мужу тоже тяжело, потому что он хочет, чтобы наша дочь знала, что он навсегда останется ее отцом», - добавила она. «Мы понятия не имеем, как отреагирует наша дочь».