ЛОЖЬ ДЛИНОЮ В ДЕСЯТИЛЕТИЯ ⟩ «Я больше не могу скрывать правду»: брат моей дочери на самом деле...

У каждой семьи есть свои секреты, но обычно они не отличаются чем-то безумным, опасным или аморальным. Однако одна женщина вызвала настоящий переполох, признавшись, что брат ее дочери - ее биологический отец, пишет Naine.
На веб-портале «Дорогой терапевт» одна из читательниц рассказала, что у ее мужа было двое детей от предыдущего брака. После свадьбы супруги тоже хотели завести совместного ребенка, но не смогли этого сделать, потому что вазэктомию мужа уже нельзя было отменить.
Они не хотели пользоваться услугами банка спермы, но нашли неожиданный выход из затруднительного положения. «Мы попросили сына моего супруга пожертвовать сперму. Мы посчитали, что это будет лучшим решением: у нашего ребенка есть гены моего мужа, мы знали о здоровье, характере и интеллекте сына моего супруга, и сам он был готов помочь».
Теперь мать стоит перед дилеммой, не зная, как объяснить дочери ее происхождение. «Как мне сказать ей, что ее брат на самом деле ее отец, а человек, которого она считала своим отцом, - ее дедушка?».
Сейчас дочери уже 30 лет, и семья чувствует себя виноватой за то, что так долго скрывала от нее правду. «Моему мужу тоже тяжело, потому что он хочет, чтобы наша дочь знала, что он навсегда останется ее отцом», - добавила она. «Мы понятия не имеем, как отреагирует наша дочь».
Психотерапевт и колумнист Лори Готтлиб посоветовала матери сесть со своей дочерью и спокойно подготовить ее к серьезному разговору. Поскольку женщина несет ответственность за сокрытие правды на протяжении десятилетий, пусть в разговоре доминирует ее дочь, которая, скорее всего, будет сбита с толку. «Изложите факты просто, конкретно и ясно, и извинитесь», - советует Готтлиб. Психотерапевт добавила, что этот разговор не будет легким для обеих сторон, но важно, чтобы дочь знала правду.