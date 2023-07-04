Китаец-пророк, предсказавший дату смерти Елизаветы II, пророчит применение грязной бомбы и авиакатастрофу

Китаец не просто предсказал смерть британского монарха, но и сделал ставку в букмекерской компании. После чего смог забрать выигрыш - 840 тысяч долларов. Известно, что после этого мужчина переехал на ПМЖ в Турцию, где теперь решил снова выступить в роли пророка.

Американские СМИ сообщили, что известная компания получила от китайца три ставки. Он предсказывает авиакатастрофу гражданского лайнера до 1 октября 2023 года, а также покушение на лидера государства-члена ООН и его гибель - это произойдет до конца 2024 года.

До 2025 года в мире случится применение ядерного оружия (любого уровня) или устроят теракт с применением расщепляющихся материалов («грязной бомбы»).

Точная сумма его ставок неизвестна, зато букмекеры раскрыли возможные выигрыши: в одном случае это «десятки», а в двух других «пару сотен» тысяч долларов. После того, как его предсказания сбылись, уже несколько тысяч последователей неизвестного китайца решили последовать за ним.

Необычные ставки принимают по всему миру. Например, в 2014 году кто-то ждал «укуса футболиста на Чемпионате мира», а также некоторые считают, что «Марк Цукерберг - рептилоид».

Отметим, что предсказывают будущее сейчас очень многие люди. Астрологи, тарологи, экстрасенсы - все видят разное, но есть какие-то схожие черты. Например, проблема ядерной войны беспокоит человечество. Но эксперты сходятся во мнении, что в ближайшем будущем этого не произойдет ни в каком виде.

При этом многие предрекают планете серьезные природные проблемы, такие как наводнения, ураганы и извержения вулканов. Действия людей не проходят бесследно, мы сами уничтожаем то место, где живем, и оно будет сопротивляться, считают представители редких профессий.