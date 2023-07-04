НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ⟩ Очевидец: упавший в Балтийское море ребенок был в инвалидном кресле

В четверг два человека - сначала 7-летний ребенок, а затем его 36-летняя мать, прыгнувшая за ним, - упали в воду с судна Stena Spirit, идущего из Польши в Карлскруну в Швеции.

Паулину и ее сын Леха подняли из воды после длительной спасательной операции, но, к сожалению, их жизни спасти не удалось. В субботу польские власти заявили, что инцидент расследуется как убийство и самоубийство. Шведская полиция, расследующая эти события, также считает, что мать могла намеренно столкнуть своего сына в воду, а затем покончить жизнь самоубийством, прыгнув за ним.

Женщина, находившаяся на борту судна, рассказала польскому изданию Fakt, что она видела 7-летнего ребенка, который упал в Балтийское море, сидящим в инвалидном кресле перед падением. Она также видела грустную мать мальчика за несколько часов до происшествия. «Мальчик лежал рядом с ней, не двигаясь, может быть, спал, я не знаю», - вспоминает женщина.

Очевидица также рассказала изданию Mirror: «Я помню, что подумала, как необычно, что такой большой ребенок сидит в детской коляске. Возможно, у мальчика были какие-то проблемы. Женщина выглядела усталой, подавленной. Язык ее тела был таким...» Несколько других людей также утверждали, что мать мальчика выглядела усталой и подавленной.