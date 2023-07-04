Анна Седокова опубликовала страстное видео с мужем в день его рождения: «Я тот еще подарочек»

Серией горячих видео Анна не ограничилась и написала трогательное послание: «Я до сих пор учусь у тебя так сильно любить. В баскетбол нельзя играть с обручальным кольцом, но тебя это не остановило. Тебя вообще мало что может остановить. Ну я, конечно, тот еще подарочек. Так что, получается, нам двоим повезло». Спортсмен тут же отреагировал репостом и коротким Love you. А зачем лишние слова, если страстные объятия все объясняют?