Анна Седокова опубликовала страстное видео с мужем в день его рождения: «Я тот еще подарочек»

Месяц назад в семейной жизни певицы наступил кризис. Анна Седокова публично и громко выясняла отношения со своим мужем Янисом Тиммой: влюбленные загадочно переписывались в сторис, провоцировали друг друга на ревность, а затем объявили о перемирии совместным откровенным видео.
Впрочем, подобного рода ролики - еженедельная рубрика в блогах этой рок-н-ролльной парочки, но на сей раз нашелся очень даже серьезный повод - 31-летие Яниса.
Серией горячих видео Анна не ограничилась и написала трогательное послание: «Я до сих пор учусь у тебя так сильно любить. В баскетбол нельзя играть с обручальным кольцом, но тебя это не остановило. Тебя вообще мало что может остановить. Ну я, конечно, тот еще подарочек. Так что, получается, нам двоим повезло». Спортсмен тут же отреагировал репостом и коротким Love you. А зачем лишние слова, если страстные объятия все объясняют?