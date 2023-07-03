Директор Нарвской музыкальной школы сожалеет о случившемся: ученики принесли игрушечные пистолеты на праздник песни

В воскресенье на Молодежном празднике песни произошел инцидент: мальчики одного из хоров принесли на поле игрушечные пистолеты.

В полицию также поступила информация о том, что в толпе на празднике находится мальчик с оружием. «В ходе проверки выяснилось, что мальчики одного из хоров взяли из дома детские игрушечные пистолеты. Полицейские отобрали игрушки и серьезно поговорили с мальчиками, объяснив им, что песенный фестиваль - это не место, куда можно прийти и играть с такими вещами», - сказала Инна Тоатер, начальник процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции.

Мальчики были из Нарвской музыкальной школы.

Татьяна Гончарова, директор Нарвской музыкальной школы, призналась редакции, что ей известно о прискорбном инциденте. «Это действительно ученики хора мальчиков Нарвской музыкальной школы, - сказала она. - Я сожалею о случившемся и считаю, что публичное мероприятие - не то место, где кто-то должен носить с собой предмет, напоминающие реальное оружие», - добавила она.