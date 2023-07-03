Не покупайте помаду, если в ее составе есть эти четыре ингредиента

«Если тебе грустно, нанеси еще немного помады и переходи в наступление» - кажется, что знаменитая цитата Коко Шанель останется актуальной на века. Женские губы, действительно, всегда ассоциировались с уникальной энергией красоты и грации. Именно поэтому девушки внимательно подходят к выбору помады.

Однако, не всегда за шикарными оттенками и фактурами скрывается хороший состав.

Начнем с того, что в декоративной косметике бывают разные помады: от увлажняющих и питательных до жидких и стойких. Все они обладают разными внешними характеристиками, но признаки качества для любых продуктов одинаковые.

Твердые парафины

В первую очередь - это отсутствие такого ингредиента как твердые парафины. С одной стороны, парафин - чужеродное для нашего организма вещество, которое не впитывается в кожу губ и создает пленку. А с другой, когда девушка пьет воду с накрашенными губами или целует мужчину, в организм попадают продукт нефтепереработки. Да, ингредиент нетоксичен и гипоаллергенен, но за счет плотной массы, он закупоривает поры. В таком случае возникает ощущение постоянной сухости и желания «освежить» слой помады.

Фенол и ментол

Фенол и ментол - еще одна опасная «парочка» для губ. Данные вещества призваны увлажнять губы, но не все так просто. Ингредиенты имеют сильное воздействие на слизистую: возникает большой риск получить раздражение и повышенную чувствительность губ. Особенно ярко дискомфорт от помады с таким составом проявляется в холодную погоду.

Циннаматы

Помада с запахом розы или любимого парфюма: к сожалению, за красивыми названиями ароматов зачастую стоят небезопасные вещества - циннаматы. Казалось бы: зачем помада должна иметь вкусный запах, если она предназначена не для этого. Однако, многие девушки выделяют аромат как отдельное преимущество косметики. В таком случае в дополнение к насыщенному цвету и манящему аромату девушки могут получить сильную аллергию.