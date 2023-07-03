НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ ⟩ Необычный образ жизни пары притягивает взоры прохожих

Британка, называющая себя натуристкой, рассказала, что их с мужем выбор образа жизни вызывает много критики, но, несмотря на это, они все равно расхаживают голыми в общественных местах, и им это нравится!

Как сообщает The Sun, в Англии разрешено появляться голыми в общественных местах, но при условии, что это никоим образом не беспокоит и не шокирует окружающих.

47-летняя Хелен признается, что ей нравится ходить обнаженной со своим партнером, потому что это по-настоящему захватывающее чувство. Солнце припекает обнаженное тело, ветер ерошит волосы - что может быть более раскрепощающим?

Хотя многие люди смотрят на них косо, она настаивает на том, что быть обнаженным - это наименьшее из забот, что должно волновать мир в настоящий момент. «Есть так много других вещей, о которых стоит беспокоиться», - говорит Хелен.

Хелен признается, что она не всегда была «такой». С нудистским образом жизни Хелен познакомил ее нынешний муж Саймон. Сразу после пандемии коронавируса, когда все места были закрыты, она отправилась в свой первый в жизни нудистский поход.

В течение двух лет, когда любовь Хелен к нудизму росла, супруги регулярно отправлялись голыми на прогулки по британской сельской местности, чтобы собрать деньги на благотворительность.