ОЦЕНИТЕ! ⟩ После трагедии в семье эстонский стилист Алексей Солтан кардинально поменял имидж

Вчера я попрощался с тобой… но я знаю, что ты дома… я хочу позвонить тебе… я хочу обнять тебя!!! Ты сделала из меня человека… ты столькому меня научила, не уча!!!! Боже, как мне больно…. Как мне тебя не хватает!!!!! ТЫ НЕ ПРОСТО МОЯ БАБУЛЯ, САМАЯ ЛЮБИМАЯ И РОДНАЯ… ТЫ МОЙ ИДОЛ, ТЫ ВСЁ ДЛЯ МЕНЯ!!! Я знаю, что тебе ТАМ сейчас лучше… но я знаю, что ты поглядываешь за мной… гордишься мной!!!