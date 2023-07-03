ОЦЕНИТЕ! ⟩ После трагедии в семье эстонский стилист Алексей Солтан кардинально поменял имидж

Несколько дней назад семья эстонского стилиста понесла тяжелую утрату - скончалась бабушка Алексея. Об этом Солтан написал в социальных сетях. А вчера он опубликовал видео, на котором мы видим мастера эпатажа с новым цветом волос и стрижкой.
«Я пытаюсь. Но не могу!!!!
Вчера я попрощался с тобой… но я знаю, что ты дома… я хочу позвонить тебе… я хочу обнять тебя!!! Ты сделала из меня человека… ты столькому меня научила, не уча!!!! Боже, как мне больно…. Как мне тебя не хватает!!!!! ТЫ НЕ ПРОСТО МОЯ БАБУЛЯ, САМАЯ ЛЮБИМАЯ И РОДНАЯ… ТЫ МОЙ ИДОЛ, ТЫ ВСЁ ДЛЯ МЕНЯ!!! Я знаю, что тебе ТАМ сейчас лучше… но я знаю, что ты поглядываешь за мной… гордишься мной!!!
Я БЕЗУМНО ЛЮБЛЮ ТЕБЯ…МОЯ САМАЯ ЛЮБИМАЯ, РОДНАЯ И НЕЗАМЕНИМАЯ БУСЯ!!!
ТЫ НАВСЕГДА ОСТАНЕШЬСЯ В МОЁМ СЕРДЦЕ…. МОЯ МОЯ МОЯ», - так трогательно написал Алексей в социальных сетях.
А вчера в Инстаграме можно было увидеть новое видео танцующего Солтана. «Пытаюсь потерять контроль и сойти с ума», - написал Алексей.
Солтан коротко постригся и из жгучего брюнета стал ярким платиновым блондином. Интересно, как долго сохранится его новый имидж?