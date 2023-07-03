Грязнее сиденья унитаза: что происходит с наволочкой, если не стирать ее неделю

Постельное белье надо менять раз в неделю, говорят врачи. На одной только наволочке может накопиться до трех миллионов колоний бактерий, что в 17 раз больше, чем на сиденье унитаза, пишет doctorpiter.ru.
Кровать - это то место, в которой мы проводим треть своей жизни. Некоторые - больше, потому что едят, смотрят сериалы и даже работают, не вставая с постели. Но мало кто задумывается, что кровать должна быть не только комфортной, но и безопасной для нашего здоровья.
И одно из главных правил - это вовремя менять постельное белье. От этого зависит состояние вашей кожи, иммунитета и других систем организма. Так, например, одна только наволочка - настоящий рассадник бактерий!
Ученые решили провести эксперимент: собрали нестиранные наволочки, дали им полежать семь дней, чтобы все бактерии проявили себя, а потом взяли с них образцы. Оказалось, что на белье может жить до трех миллионов различных колоний! После такого точно нельзя сказать, что вы спите в одиночестве.
Причем грибками и микроорганизмами кишели как хлопковые, так и шелковые наволочки.
«Когда вы ложитесь в постель, на постельном белье остаются мертвые клетки кожи (около 50 миллионов в день), пота, косметики, грязи, шерсти домашних животных, пыльцы и уличной пыли», - говорит дерматолог Хэдли Кинг.
Мертвые клетки кожи и пот служат пищей для пылевых клещей, они привлекают этих членистоногих, а те активно размножаются во «вкусной среде».
Один из видов бактерий, которые могут расти на покровах, - это золотистый стафилококк, вызывающий инфекции кожи и мягких тканей, такие как фурункулы, от него могут появиться гнойные прыщи на лице.
Кроме того, ученые обнаружили и другие опасные бактерии, которые могут спровоцировать:
глазные инфекции;
эндокардит;
пневмонию, менингит;
скелетно-мышечные инфекции.
А грамположительные кокки на наволочках могут привести к синдрому токсического шока и другим инфекциям, устойчивым к антибиотикам.
Поэтому не забывайте менять постельное белье каждые 7 дней, даже если вам кажется, что оно еще свежее.
Кому надо менять постельное белье чаще:
если вы спите голышом, без пижамы;
если у вас жирная кожа, есть перхоть, ночью вы сильно потеете;
если у вас есть кожные заболевания;
если в кровати вы проводите весь день (работаете, едите, смотрите телевизор);
если у вас есть кошка или собака, которые имеют доступ к вашей кровати;
аллергикам в период цветения растений, так как весной и летом на постели могут оседать аллергены.