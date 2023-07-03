Грязнее сиденья унитаза: что происходит с наволочкой, если не стирать ее неделю

Кровать - это то место, в которой мы проводим треть своей жизни. Некоторые - больше, потому что едят, смотрят сериалы и даже работают, не вставая с постели. Но мало кто задумывается, что кровать должна быть не только комфортной, но и безопасной для нашего здоровья.

И одно из главных правил - это вовремя менять постельное белье. От этого зависит состояние вашей кожи, иммунитета и других систем организма. Так, например, одна только наволочка - настоящий рассадник бактерий!

Ученые решили провести эксперимент: собрали нестиранные наволочки, дали им полежать семь дней, чтобы все бактерии проявили себя, а потом взяли с них образцы. Оказалось, что на белье может жить до трех миллионов различных колоний! После такого точно нельзя сказать, что вы спите в одиночестве.

Причем грибками и микроорганизмами кишели как хлопковые, так и шелковые наволочки.

«Когда вы ложитесь в постель, на постельном белье остаются мертвые клетки кожи (около 50 миллионов в день), пота, косметики, грязи, шерсти домашних животных, пыльцы и уличной пыли», - говорит дерматолог Хэдли Кинг.

Мертвые клетки кожи и пот служат пищей для пылевых клещей, они привлекают этих членистоногих, а те активно размножаются во «вкусной среде».