Когда погода не шепчет: ТОП самых увлекательных мест для проведения досуга в дождливую погоду в Таллинне и не только

Центр ледникового периода в Тарту. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

Искусство для души

Если вы хотите хотя бы на пару часов почувствовать себя художником или скульптором - у вас есть и такая возможность. В Таллинне можно насладиться созданием собственного изделия из глины или настоящей картины. В этом вам помогут студия керамики NUUNUU RUUM, арт-студия Lovepaint и вечеринки Flash Art. А если вам больше по душе спокойное и размеренное действие, в Старом городе есть мастерская Labora, где можно организовать мастер-класс по созданию бумаги своими руками и каллиграфии.

Редакции Rus.Postimees и Limon.ee учились каллиграфии и самостоятельно делали бумагу. Фото: Личный архив автора

Метания топора в After Dark

Метание топора - это как дартс, только крупнее. Дайте волю своему внутреннему викингу или просто справьтесь со своими проблемами управления гневом, бросая острые предметы в стену.

Метание топора - это безумно весело, и этому довольно легко научиться. Вы проведете около двух часов, большую часть времени не попадая в цель, но, в конце концов, вы станете полноценным викингом-победителем!

Тир