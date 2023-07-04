Погода на этой неделе не радует жителей Эстонии - на прогулку в дождь и грозу не захочет выйти даже собака, что уж говорить о пляжном отдыхе. Поэтому мы решили сделать для вас подборку развлечений, во время которых вам не придется мокнуть и мерзнуть.
Когда погода не шепчет: ТОП самых увлекательных мест для проведения досуга в дождливую погоду в Таллинне и не только
Если вам уже успело надоесть сидеть дома, предлагаем вам варианты досуга В Таллинне и не только.
Квест-комнаты
Конечно, большинство квест-комнат расположены в столице, но их можно найти и в других городах Эстонии. Например, в Нарве есть квесты «Миссия 007» и «Алиса в зазеркалье», в Пярну - «Миссия: Кубинский кризис» и «Комната для допросов», а в Таллинне у фирмы Ingame появились новые квест-комнаты: «Ограбление казино» и «Очень странные дела».
В квесте «Ограбление казино» вы почувствуете себя профессиональными хакерами, которые собрались ограбить подпольное казино, находящееся в подвале, известное только постоянным посетителям.
А если вы осмелитесь отправиться в опасное приключение в квесте «Очень странные дела», то приготовьтесь испытать свои нервы на прочность. Другая сторона реальности окажется мрачной и полной потусторонними силами. Вам предстоит не только найти пропавшую девочку и справиться со всеми очень странными делами, но и с помощью подсказок вернуться в реальный мир либо остаться жить во мраке навсегда.
Интерактивные музеи
Посещение музеев - гарантированное удовольствие для всей семьи. А в интерактивных музеях вы сможете совершить путешествие во времени, перенесясь в ледниковый период, посетить старую шахту и оказаться на борту подводной лодки. Эти и многие другие удовольствия ждут вас в наиболее посещаемых интерактивных музеях по всей Эстонии.
Так, в Таллинне можно посетить Летную гавань или Завод изобретений PROTO, в Тарту Центр науки AXXAA или Центр ледникового периода, в Курессааре - Центр впечатлений Thule Koda, а в Ида-Вирумаа - Эстонский музей-шахту.
Искусство для души
Если вы хотите хотя бы на пару часов почувствовать себя художником или скульптором - у вас есть и такая возможность. В Таллинне можно насладиться созданием собственного изделия из глины или настоящей картины. В этом вам помогут студия керамики NUUNUU RUUM, арт-студия Lovepaint и вечеринки Flash Art. А если вам больше по душе спокойное и размеренное действие, в Старом городе есть мастерская Labora, где можно организовать мастер-класс по созданию бумаги своими руками и каллиграфии.
Метания топора в After Dark
Метание топора - это как дартс, только крупнее. Дайте волю своему внутреннему викингу или просто справьтесь со своими проблемами управления гневом, бросая острые предметы в стену.
Метание топора - это безумно весело, и этому довольно легко научиться. Вы проведете около двух часов, большую часть времени не попадая в цель, но, в конце концов, вы станете полноценным викингом-победителем!
Тир
Ну а если вам хочется острых ощущений - добро пожаловать в тир. Стрелковые пакеты тира предназначены для всех, начиная с 12 лет. Предварительный опыт или разрешение на оружие не требуются, поскольку вы будете заниматься под руководством опытного инструктора, который на месте обучит необходимым принципам безопасности и обращения с оружием. Если у вас уже есть опыт посещения тира или стрельбы, то вы можете попробовать новое оружие, а также отточить технику и точность. Вы можете прийти в платье и на шпильках или в костюме и галстуке!
Виртуальная реальность (VR)
Виртуальная реальность - это искусственно созданный с помощью компьютерных технологий мир. Ощущения во время игры передаются с помощью зрения, слуха и осязания, и человек воспринимает его как реальный благодаря включению почти всех органов чувств. Такое развлечение предлагает, например, PlayVR.
Музей КГБ и бар
В 1972 году построили гостиницу Viru в самом сердце Таллинна. До конца советской власти оставалось менее 20 лет. Подходящая для размещения иностранцев гостиница должна была подходить и для органов государственной безопасности - КГБ.
Это не просто рассказ об отношениях, сложившихся между гостиницей и КГБ. Музей - это хранилище истории двух миров: одного, существовавшего главным образом на бумаге, в котором жили под руководством мудрой коммунистической партии, в достатке и дружбе, счастливые советские граждане (в этом мире не было ни несчастий, ни катастроф); и другого, реального мира, где все было намного сложнее и разнообразнее по своей сути.
NB! Посещение музея возможно по предварительной записи.
В том же отеле Viru на 23-м этаже в 2020 году открылся KGB бар. Советуем вам сначала забронировать поход в музей, а затем насладиться коктейлями и закусками в баре с шикарным видом на старый город.
Картинг
На крытой парковке Laagri Rimi расположен картинг-центр Unibet Kardikeskus, где можно погонять на картингах даже зимой, не боясь замерзнуть или промокнуть. Там же есть и уличная трасса.
Скалолазание
Если вам интереснее полазить, а для парка приключений погода не самая лучшая, можно отправиться в Ronimisministeerium и заняться скалолазанием на специальной стене.
Мастер-класс по макияжу
Если захотелось провести вечер в женской компании с подружками, родственницами или коллегами, можно организовать мастер-класс по макияжу у одного из множества эстонских визажистов, которые проводят такие мероприятия. А, возможно, вы попадете на курс, который уже заранее организован и нужно просто зарегистрироваться. Например, сходит на такой мастер-класс можно к титулованному визажисту Ольге Федд. Во время такого курса «Сам себе визажист» вас научат правильно подбирать косметику именно для себя, пользоваться ей, подчеркивать то, что нужно подчеркнуть и спрятать то, что нужно спрятать.
Дегустация вин
Тоже, скорее, развлечение для женщин, но уверены, что и многие мужчины заинтересовались бы таким мероприятием. Во время тренинга опытные преподаватели знакомят с наиболее важными винодельческими регионами и сортами вин, а также делают обзор различных технологий виноделия. Дегустируя вина, вы научитесь оценивать качество и вкус того или иного вина и какие блюда лучше всего к нему подходят. В результате обучения вы сможете найти среди множества сортов вин наиболее подходящее на свой вкус, а также распознать искусственные ароматизаторы, поддельные и некачественные вина. Такой курс предлагает, например, Eesti Veiniakadeemia и сомелье Надежда Лелюх.