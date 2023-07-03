Права эстонских однополых пар теперь защищены законом. Начиная с 1 января 2024 года в нашей стране могут расписаться в ЗАГСе и сыграть свадьбу два совершеннолетних человека, независимо от пола и сексуальных предпочтений. Из бывших стран СССР мы первые, из стран бывшего Восточного блока впереди нас только Словения. Казалось бы, общество готово. Но готовы ли свадебные ведущие прокричать «Горько!» двум мужчинам или женщинам?
Эстонские ведущие стыдливо ушли от вопроса об однополых свадьбах. Но Виталий Вестеринен не растерялся и ответил
Я обратился к четырем разным русскоязычным ведущим из Эстонии, двум мужчинам и двум женщинам, на мои вопросы подробно ответил только шоумен и ведущий праздников Виталий Вестеринен, другие же либо были согласны дать свой комментарий «не для печати» или анонимно. Боятся, что заказов станет меньше, если публично выскажутся о проведении однополых свадеб.
Мы задали всем ведущим одинаковые вопросы: «Как думаете, принятие нового закона о браке изменит рынок, если изменит, будете ли вести такие праздники и имеется ли опыт проведения однополых свадеб? Изменили бы вы что-нибудь в своей программе в связи с этим?»
Ведущая Алиса (имя изменено и известно редакции) пока не готова даже думать о проведении свадеб для двух мужчин или женщин. «Сама отношусь нейтрально, так как есть друзья нетрадиционной ориентации, но скажу честно, что пока думать над всеми заданными вами вопросами не готова. Придет заказ, тогда уже буду думать», - говорит она.
Ведущая Наталья (имя изменено и известно редакции) призналась, что ей уже задавали подобный вопрос, но у нее до сих пор нет на него ответа. «Как вы себе это видите? Расскажите!» - говорит она и не представляет, что увидит «горько!» мужчин.
Ведущий Алекс (имя изменено и известно редакции) сообщает нам, что публично говорить на данную тему не будет, переживает, что те, кто настроены против однополых браков, перестанут его заказывать. «Все потом будут говорить: фу, он геям свадьбу ведет, не буду его заказывать на свой праздник. Но однополые свадьбы я готов вести, просто не хочу, чтобы все об этом знали».
Популярный ведущий Виталий Вестеринен подошел к вопросу серьезно. Как настоящий ведущий и журналист. Он дал развернутый ответ в кратчайшие сроки на все наши вопросы.
«Опыта проведения однополых свадеб у меня пока нет, поэтому мне сложно предсказать собственные ощущения, но мой главный принцип - это делать свою работу хорошо и постоянно совершенствоваться. Я не делаю различий между клиентами по религиозным, национальным или другим соображениям. Считаю, что лучшая религия - это доброе сердце, а любовь, как известно, не знает границ.
Буду ли я менять или адаптировать свою программу под однополый брак? Это весьма вероятно. Так как я, в принципе, подстраиваю программу под каждую пару, с которой работаю. Всё очень индивидуально и в каждой семье свои традиции и пожелания, которых я придерживаюсь, чтобы праздник для молодоженов и их гостей получился особенным и запоминающимся.
Я веду праздники на 3-х языках и когда-то впервые столкнулся с интернациональной свадьбой, именно тогда я совершил профессиональный скачок, так как узнал много интересных традиций, особенностей иностранного менталитета и т.д. В моей «копилке» есть представители разных стран: Англии, Ирландии, Швеции, Финляндии, Франции, Италии, Албании, Румынии, Венгрии, Египта…
Я думаю, что многим людям хотя бы ради интереса хотелось бы побывать и посмотреть, как проходят ЛГБТ-свадьбы. Ведь помните, какой невероятный интерес у жителей Эстонии вызвал у ЛГБТ-парад в Таллинне. Ну а в моем случае, было бы, конечно, интересно провести такое торжество и иметь свое представление о том, как проходят свадьбы у однополых пар».