Эстонские ведущие стыдливо ушли от вопроса об однополых свадьбах. Но Виталий Вестеринен не растерялся и ответил

Я обратился к четырем разным русскоязычным ведущим из Эстонии, двум мужчинам и двум женщинам, на мои вопросы подробно ответил только шоумен и ведущий праздников Виталий Вестеринен, другие же либо были согласны дать свой комментарий «не для печати» или анонимно. Боятся, что заказов станет меньше, если публично выскажутся о проведении однополых свадеб.

Мы задали всем ведущим одинаковые вопросы: «Как думаете, принятие нового закона о браке изменит рынок, если изменит, будете ли вести такие праздники и имеется ли опыт проведения однополых свадеб? Изменили бы вы что-нибудь в своей программе в связи с этим?»

Ведущая Алиса (имя изменено и известно редакции) пока не готова даже думать о проведении свадеб для двух мужчин или женщин. «Сама отношусь нейтрально, так как есть друзья нетрадиционной ориентации, но скажу честно, что пока думать над всеми заданными вами вопросами не готова. Придет заказ, тогда уже буду думать», - говорит она.

Ведущая Наталья (имя изменено и известно редакции) призналась, что ей уже задавали подобный вопрос, но у нее до сих пор нет на него ответа. «Как вы себе это видите? Расскажите!» - говорит она и не представляет, что увидит «горько!» мужчин.