Гороскоп на 4 июля 2023 года для всех знаков Зодиака

Стрелец. Стрельцу не мешает внимательнее смотреть себе под ноги, потому что вероятность найти на дороге деньги очень высока. Впрочем, деньги ждут его не только под ногами. Завтра у Стрельца как никогда высок шанс обернуть любое дело к своей выгоде. Пользуясь своим красноречием, он легко может найти не только союзников, но даже и спонсоров, готовых профинансировать его начинания. Вот только не стоит забывать и о таком полезном качестве, как чувство меры, потому что пустить деньги на ветер завтра будет не менее просто.

Козерог. Козерогу ничто так не противопоказано, как шопинг. Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дыркой в бюджете. Если же Козерог все-таки рискнет завтра отправиться по магазинам, то ему не мешает взять с собой кого-нибудь покрепче, чтобы держал его за руки перед прилавком. Зато завтра у Козерога здорово будет получаться заражать окружающих своими идеями и планами.

Водолей. Водолей будет ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели он ни ставил перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки. Если Водолей не хочет, чтобы день прошел впустую, ему не стоит полагаться на собственную активность. Гораздо лучше отдать инициативу кому-то более энергичному, держась в его фарватере. И все устроится само собой. А еще лучше посвятить этот день какому-нибудь творчеству или получению новых знаний – это будет завтра получаться лучше обычного!