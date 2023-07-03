Семь продуктов, которые делают нас глупее в прямом смысле слова

Какие ещё продукты вредны для мозга? Тунец и рыба-меч, так как они чемпионы среди рыб по содержанию ртути. Этот элемент способен накапливаться в организме человека, а его повышенные дозы опасны для здоровья мозга. Так, исследователи из Университета Южной Флориды (США) выяснили, что у людей с высоким содержанием ртути в крови, когнитивные функции мозга ниже на 5%. Согласитесь, это непозволительно много!

Всё еще жарите на подсолнечном или рапсовом масле и уверены, что это полезнее, чем на сливочном? К сожалению, вы ошибаетесь, ведь растительные масла также входят в список продуктов, которые наносят вред мозгу. Исследование, проведенное в 2017 году, подтвердило прямую связь между регулярным употребление масла с высоким содержанием жирной кислоты омеги-6 (подсолнечное и рапсовое масло в списке) и повышенным риском развития нарушений памяти болезни Альцгеймера. Добавляйте оливковое масло, а для горячих блюд лучше используйте животные жиры.

Тем, кто хочет поддерживать свой мозг в активном состоянии, а также заботится о профилактике деменции, важно не только постоянно упражнять его, но и правильно кормить. Как ни странно, есть довольно много продуктов, регулярное употребление которых делает нас глупее – в прямом смысле этого слова. Проверьте, нет ли этих вредных для мозга и памяти продуктов в вашем рационе и как можно скорее выбросьте их!

Во-первых, при ее изготовлении, скорее всего, используется подсолнечное или рапсовое масло. А, во-вторых, такая жирная еда ведёт к развитию воспалительных процессов в мозге. Хотите оставаться умными и активными? Тогда исключите продукты, вредные для мозга, и готовьте еду на гриле, запекайте или тушите – но не жарьте! Сладкие напитки

Сладкое относится к полезным продуктам для мозга? Не всё так однозначно. Регулярное употребление сладкой газировки, соков и даже обычного чая с сахаром, может быть, и дает кратковременное увеличение энергии и повышает мозговую активность, но расплачиваться приходится повышенным риском воспалительных процессов. А вот они в свою очередь приводят к снижению когнитивных функций и даже деменции. Пока не поздно, переходите на чай без сахара! Трансжиры

Если бы проводился конкурс на звание самых вредных продуктов для мозга, трансжиры выиграли бы его с лёгкостью и получили гран-при. Практически все системы нашего тела страдают, когда мы едим продукты с высоким содержанием трансжиров, и мозг – не исключение. Риск болезни Альцгеймера повышается, когда мы едим что-то жирное и вредное – помните об этом. Алкоголь

По словам исследователей, нет абсолютно безопасной для здоровья дозы алкоголя. Даже красное вино считается продуктом, вредным для сосудов головного мозга. И, разумеется, категорически не стоит употреблять алкоголь в больших дозах: это опасно для структуры мозга и может нарушить его функционирование, в том числе необратимо. Чем больше мы пьем, тем хуже работает наш мозг – увы. Фастфуд