МИЛЫЕ ФОТО ⟩ Эстонская королева спорта празднует день рождения дочери: лучшая старшая сестра и невероятная дочь!

Эстонская семиборка Грете Гриффин, которая замужем за американским профессиональным спортсменом Робертом Гриффином III, поделилась в Instagram милой фотографией в день рождения своей старшей дочери.

«Самая милая, храбрая, заботливая душа. Лучшая старшая сестра и невероятная дочь. Я так благодарна, что я твоя мама. Никогда не меняйся, Глория, я люблю тебя до самой луны и обратно!» - написала Грете под фотографией, на которой позирует вместе с дочерью.

«Найдите кого-то, кто будет смотреть на вас так, как Глория смотрит на меня», - поделилась Грете милой фотографией сестер в аккаунте своей дочери Гамеи в Instagram.

Грете Гриффин, родившаяся в Тюри, переехала в США в 2012 году на учебу и встретила своего будущего мужа, Роберта Гриффина III, игрока в американский футбол (NFL). Пара поженилась в 2018 году и воспитывает трех дочерей: Глорию (2017), Гамею (2019), и Джию (2023).