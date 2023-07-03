Разрушат семью и карьеру: какие цвета в одежде приносят несчастья разным знакам Зодиака

Стилисты твердят: при составлении повседневных образов важно уделять особое внимание цветовым комбинациям. Но мало кто задумывается, что некоторые оттенки, пусть даже и трендовые, способны негативно повлиять на вашу жизнь. Разобраться, какие сочетания цветов приносят несчастья разным знакам Зодиака, поможет восточное направление астрологии - Джйотиш.
Овен
Овны, ваш острый ум, ментальную активность, независимость и способность к практической реализации идей усилит одежда красных и желтых оттенков. А вот наряды зеленых, синих и пастельных тонов могут спровоцировать болезни, разочарования в любви, потерю финансов и тяжелую работу.
Телец
Тельцы, напротив, смело могут носить одежду пастельных, зеленых и синих оттенков. Вы почувствуете себя уверенно. В жизнь придет стабильность, практичность, упорство и склонность к наслаждению каждым днем. Желтые и белые ткани заберут процветание и разрушат отношения со старшими родственниками. Такие оттенки в нарядах сулят множество эмоциональных беспокойств, тревожность, страхи и психические заболевания.
Близнецы
Легкость, остроумие, фантазию, утонченный интеллект Близнецов подчеркнет одежда изумрудных, морских и светлых оттенков. Красные и желтые цвета тканей отберут лидерство, самостоятельность, разрушат брак и отношения с детьми, спровоцируют сложности в общении с близкими. Если вы еще не замужем, то такая одежда не позволит его создать.
Рак
Раки, белая, красная или желтая одежда усилит и выделит вашу чувственность, нежность, эмоциональность и подвижный характер. Наряды зеленых, синих оттенков и черные предметы гардероба принесут в жизнь тяжелый труд, печаль, снижение эмоционального фона и поглотят радость.
Лев
У Львов ткани насыщенных красных, желтых и светло-коричневых оттенков приумножат яркость, лидерство, независимость и силу воли. В то же время к нарядам в пастельной, зеленых и темно-синей палитре стоит относиться настороженно: они заберут покой, шарм, стабильность в семье.
Дева
Сочетания зеленых и нежных светлых тонов оттенят природную скромность, духовность Дев, способность видеть то, что для других остается без внимания. А вот красные, белые и желтые ткани увеличивают агрессию, забирают терпение, а также провоцируют лишнюю импульсивность.
Весы
Весам успех, гармонию и привлекательность добавит одежда в травянистой, синей, светло-голубой или розовой цветовой гамме. Желтые наряды заставят бежать за недостижимыми целями, выбиваясь из сил.
Скорпион
Скорпион, вашу мощь, силу и страсть подчеркнет одежда красных, желтых и белых оттенков. Синие, зеленые и пастельные оттенки в гардеробе способны разрушить логику, интуицию, способность к накоплению и семью.
Стрелец
Стрельцов солнечные, винные и светло-коричневые оттенки в одежде наделяют высшей духовной силой, усиливают искренность, практичность, выносливость и надежность. Добавлять в гардероб оттенки синего, темно-зеленого и любых пастельных тонов не желательно, так как это заставит вас стать грубым и самодовольным манипулятором. Также повысится шанс потерять социальное положение, престиж и власть.
Козерог
Козерог - тот счастливчик, который выдерживает вибрации черных, темно-синих и фиолетовых оттенков в одежде. Эти цвета подчеркивают вашу внутреннюю мощь, обязательность, терпение и выносливость. Способность к концентрации, движение к успеху поддержит одежда зеленых и пастельных оттенков. А вот желтые и красные тона в одежде способны отобрать доходы, дать скупость, склонность к манипуляциям и проблемы в бизнесе.
Водолей
Водолеи, ваши желания, амбиции, независимость и эксцентричность подчеркнут ткани фиолетовых цветов. Изумрудные предметы гардероба усилят интеллект. Желтые оттенки помешают решать задачи. Красные цвета усугубят конфликтность, а белые принесут проблемы со здоровьем.
Рыбы
Рыбам подходит одежда в красных, желтых оттенках, жемчужных тонах. Эти цвета раскрывают вашу эмоциональность, чувственность, мечтательность и внутреннюю силу. Зеленые, синие или пастельные тона в одежде угрожают проблемами в сердечных отношениях, обжорством и даже алкогольной зависимостью.