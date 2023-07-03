Разрушат семью и карьеру: какие цвета в одежде приносят несчастья разным знакам Зодиака

Лев

У Львов ткани насыщенных красных, желтых и светло-коричневых оттенков приумножат яркость, лидерство, независимость и силу воли. В то же время к нарядам в пастельной, зеленых и темно-синей палитре стоит относиться настороженно: они заберут покой, шарм, стабильность в семье.

Дева

Сочетания зеленых и нежных светлых тонов оттенят природную скромность, духовность Дев, способность видеть то, что для других остается без внимания. А вот красные, белые и желтые ткани увеличивают агрессию, забирают терпение, а также провоцируют лишнюю импульсивность.

Весы

Весам успех, гармонию и привлекательность добавит одежда в травянистой, синей, светло-голубой или розовой цветовой гамме. Желтые наряды заставят бежать за недостижимыми целями, выбиваясь из сил.

Скорпион

Скорпион, вашу мощь, силу и страсть подчеркнет одежда красных, желтых и белых оттенков. Синие, зеленые и пастельные оттенки в гардеробе способны разрушить логику, интуицию, способность к накоплению и семью.

Стрелец

Стрельцов солнечные, винные и светло-коричневые оттенки в одежде наделяют высшей духовной силой, усиливают искренность, практичность, выносливость и надежность. Добавлять в гардероб оттенки синего, темно-зеленого и любых пастельных тонов не желательно, так как это заставит вас стать грубым и самодовольным манипулятором. Также повысится шанс потерять социальное положение, престиж и власть.

Козерог

Козерог - тот счастливчик, который выдерживает вибрации черных, темно-синих и фиолетовых оттенков в одежде. Эти цвета подчеркивают вашу внутреннюю мощь, обязательность, терпение и выносливость. Способность к концентрации, движение к успеху поддержит одежда зеленых и пастельных оттенков. А вот желтые и красные тона в одежде способны отобрать доходы, дать скупость, склонность к манипуляциям и проблемы в бизнесе.

Водолей

Водолеи, ваши желания, амбиции, независимость и эксцентричность подчеркнут ткани фиолетовых цветов. Изумрудные предметы гардероба усилят интеллект. Желтые оттенки помешают решать задачи. Красные цвета усугубят конфликтность, а белые принесут проблемы со здоровьем.

Рыбы