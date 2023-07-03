Названа возможная причина взрыва батискафа «Титан»

Продолжается расследование гибели батискафа «Титан», на борту которого были пять человек. В частности специалисты пытаются понять, что именно привело к взрыву субмарины.
Океанолог, доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс считает, что причина в микротрещинах, и именно их предстоит искать исследователям при изучении обломков.
Каждый раз, когда подводная лодка OceanGate Expeditions совершала погружение, в пятидюймовом корпусе могли образовываться крошечные трещины. «Они могут быть небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение», - заявил Associated Press Джаспер Грэм-Джонс. По мнению эксперта, давление на батискаф росло из-за его продолговатой формы. Та же сфера может быть куда надежнее, поскольку давление воды на нее одинаково со всех сторон.
В беседе с изданием The Sun Джаспер Грэм-Джонс отмечал, что трещины могут быть связаны с усталостью и расслаиванием материала. Их можно рассмотреть под электронным микроскопом и подтвердить скорость и направление образования новых.
Ранее сжатые обломки батискафа, взорвавшегося у «Титаника» в июне, подняли со дна и позднее обнаружили среди них человеческие останки.