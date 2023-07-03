Названа возможная причина взрыва батискафа «Титан»

Океанолог, доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс считает, что причина в микротрещинах, и именно их предстоит искать исследователям при изучении обломков.

Каждый раз, когда подводная лодка OceanGate Expeditions совершала погружение, в пятидюймовом корпусе могли образовываться крошечные трещины. «Они могут быть небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение», - заявил Associated Press Джаспер Грэм-Джонс. По мнению эксперта, давление на батискаф росло из-за его продолговатой формы. Та же сфера может быть куда надежнее, поскольку давление воды на нее одинаково со всех сторон.

В беседе с изданием The Sun Джаспер Грэм-Джонс отмечал, что трещины могут быть связаны с усталостью и расслаиванием материала. Их можно рассмотреть под электронным микроскопом и подтвердить скорость и направление образования новых.