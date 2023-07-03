ТРЕВОЖНЫЙ МОМЕНТ ⟩ «Они обыскивали и заглядывали в сумки»: участники певческого праздника принесли с собой оружие

По словам одного из участников фестиваля, около семи часов вечера в воскресенье были видны сотрудники быстрого реагирования и полиции. «Они обыскивали и заглядывали в сумки. Полиция подошла к одному хору с какой-то фотографией», - рассказывает человек, который там был. Быстро распространилась история о том, что у одного мальчика из хора было с собой оружие. «Покопались в сумках, а потом забрали на допрос», - говорит участник певческого праздника.