Игрушечные пистолеты, взятые из дома на праздник песни, вызвали много неприятностей. «Полицейские провели серьезную беседу с мальчиками и объяснили, что праздник песни - это не место, куда можно приходить играть с такими вещами», - делится комментарием полиции Elu24.
ТРЕВОЖНЫЙ МОМЕНТ ⟩ «Они обыскивали и заглядывали в сумки»: участники певческого праздника принесли с собой оружие
По словам одного из участников фестиваля, около семи часов вечера в воскресенье были видны сотрудники быстрого реагирования и полиции. «Они обыскивали и заглядывали в сумки. Полиция подошла к одному хору с какой-то фотографией», - рассказывает человек, который там был. Быстро распространилась история о том, что у одного мальчика из хора было с собой оружие. «Покопались в сумках, а потом забрали на допрос», - говорит участник певческого праздника.
Начальник следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер подтвердила, что инцидент произошел в воскресенье. Полиция получила информацию о том, что среди толпы на Певческом поле находится мальчик с предметом, похожим на оружие.
«Во время проверки было обнаружено, что дети из одного хора мальчиков принесли из дома игрушечные пистолеты. Полицейские взяли игрушки на хранение и провели серьезную беседу с мальчиками, объяснив им, что праздник песни - не место, куда можно приходить играть с такими вещами», - добавила Тоатер.