Положение представителей ЛГБТК+ сообщества в Эстонии улучшается быстрее, чем в других странах бывшего Восточного блока, об этом пишет Кайя Куннас, таллиннский корреспондент финской газеты Helsingin Sanomat. В советское время самым известным геем в Эстонии был ветеран военной службы Советского Союза по прозвищу Esimees (Председатель), который был убит.
В июне этого года 33-летняя певица Кайса Линг прошла по Старому городу Таллинна от улицы Виру до бульвара Рявала с большим плакатом на шее «Я хочу спеть на гей-свадьбе».