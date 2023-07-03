До сих пор не может нормально дышать: Дроздов рассказал, как идет его выздоровление

Николай Дроздов в начале года получил серьезную травму. Пожилой телеведущий поскользнулся на льду недалеко от собственного дома, упал и оказался в больнице с переломами семи ребер.
От последствий падения Николай Николаевич не оправился до сих пор. СМИ пишут, что воспаление левого легкого не вылечено, а из-за этого Дроздов не может нормально дышать и говорить.
«Я сломал сразу семь ребер. Одно ребро пробило мне левое легкое, из-за этого там появились воздух и вода. Я до сих пор хожу с катетером. Получилось такое обширное воспаление левого легкого, которое не прошло до сих пор. Я нахожусь под наблюдением врачей: они ко мне приходят домой», - рассказал телеведущий.
Николаю Николаевичу исполнилось 86 лет и выздоровление идет очень медленно.
«Болевые ощущения у меня прошли, температуры нет. Сплю тоже нормально – к катетеру уже привык. Остались только проблемы с дыханием и сутулость. Никак не могу распрямиться. Врачи говорят: перелом сложный, нужно время. Медики мне предложили специальный комплекс упражнений для того, чтобы избавиться от сутулости и нормализовать дыхание. Я начинаю их постепенно осваивать», - объяснил он.
В качестве одной из причин столь серьезных повреждений Дроздов назвал свою вегетарианскую диету - кости стали более хрупкими.