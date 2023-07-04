Советы экспертов: как часто и как именно нужно мыть кисти для макияжа

Почему важно мыть кисти для макияжа

Визажист Марсия Уильямс отметила, что если не мыть кисти для макияжа, бактерии будут переноситься с кисти на косметику. Это может привести к загрязнению кожи и вызвать сыпь, прыщи и повышенную чувствительность кожи.

По словам визажиста Элейн Бадро, содержание кистей для макияжа в чистоте способствует долговечности щетинок.

Как часто нужно мыть кисти для макияжа

В идеале стоит делать это после каждого использования. Но если ежедневное мытье невозможно, чистите кисти для макияжа не реже одного раза в семь – десять дней.

Важно учитывать, что кисти, которые используются на веках и вокруг рта, требуют более частого и тщательного очищения, потому что они вступают в контакт со слизистыми оболочками, что повышает вероятность быстрого размножения бактерий.

Как мыть кисти для макияжа

Можно использовать мягкое средство для мытья посуды, детский шампунь или специальные чистящие средства для кистей. Не стоит использовать мыло, поскольку оно может повредить щетину.

Чтобы помыть кисти, нужно налить моющее средство в миску или на ладонь. Если вы используете миску, наполните ее чистящим средством менее чем наполовину и погрузите в раствор только верхнюю часть щетинок на несколько секунд. Взболтайте раствор кистью, сполосните и протрите сухим чистым полотенцем.

Если вы предпочитаете мыть кисти на ладони, опустите щетинки под теплую воду, а затем погрузите их в очищающее средство, вращайте кисти, чтобы растворить макияж, грязь и жир. Промойте щетину под теплой водой, но не опускайте в воду всю кисть. Это может привести к размоканию клея, что приведет к отсоединению наконечника от щетины или ручки.

Положите кисти на чистое полотенце, аккуратно придайте форму и разгладьте щетинки пальцами, чтобы убедиться, что они не согнуты и не деформированы.