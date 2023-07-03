Выпал из окна со сковородкой в руке: в состоянии сына Михаила Ефремова Николая появились изменения

В конце прошлой недели в семье актера Михаила Ефремова произошла трагедия: его сын Николай выпал из окна третьего этажа в Москве. По информации СМИ, когда его обнаружили, он был в сознании и говорил о голосах в голове.
Прогнозы врачей неутешительные: у Николая развилась сердечно-сосудистая и церебральная недостаточность, он потерял много крови из-за перелома таза и бедра и впал в кому. Риски его смерти или инвалидизации оценивали как высокие.
Сегодня Telegram-канал Mash cообщил, что Николая сняли с аппарата ИВЛ. Его состояние улучшилось.
Однако 31-летний сын Михаила Ефремова и актрисы Евгении Добровольской по-прежнему находится в реанимации. Но ему снизили дозу вазопрессорной поддержки – группы суживающих сосуды препаратов, которые используют для защиты от анафилактического шока.