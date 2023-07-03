«Грозовое» полнолуние: что можно изменить и что нельзя делать 3 июля 2023

Второе летнее полнолуние наступает 3 июля. Оно особенно тем, что совпадает с суперлунием - моментом, когда Луна приближается максимально близко к Земле. Как это явление повлияет на человека и чего не стоит делать в это время - рассказываем в материале.

Грозовая Луна или грозовое полнолуние - почему так называется

У каждого полнолуния есть свои названия, которые пришли к нам от индейцев Северной Америки. Июльское назвали грозовым, так как оно наступало в сезон дождей. Есть и второе название полнолуния - оленье, названное так потому, что у самцов оленей в это время росли рога.

Полнолуние в июле 2023 - в чем его особенность

Июльское полнолуние - одно из наиболее энергетически сильных. Дело в том, что оно произойдет на суперлуние - это когда Луна приближается к Земле на самое близкое расстояние. Поэтому лунный диск в это время очень яркий и большой и может сильно влиять на жизнь человека и менять ее.

В июле, в момент полнолуния, Луна будет находиться в знаке Козерога - он немного смягчит ее влияние на человека. Впрочем, в это время вполне возможны ссоры и конфликты - люди будут эмоционально истощенными, несобранными. От любых провокаций нужно уходить - в скором времени все станет на свои места, а осадок останется. Не следует доверять интуиции - она может подвести.

Когда будет полнолуние в июле 2023