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Не отправляйте мне деньги, пожалуйста: Вера Брежнева стала жертвой мошенников

Limon.ee
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Вера Брежнева
Вера Брежнева Фото: Yevhen Kotenko

Вера Брежнева стала жертвой сетевых мошенников. Об этом она написала в личном микроблоге, попросив поклонников быть очень внимательными.

Певица рассказала, что преступники создали фейковые аккаунты и от ее имени вымогают деньги у доверчивых пользователей интернета. Вера призвала всех не попадаться на мошеннические схемы.

«Обращаюсь ко всем, кому могут написать от моего имени. Я не меняла телефон уже несколько лет. Не отправляйте мне деньги, пожалуйста. Не ведитесь на мошенников с моим фото в аккаунте», – попросила звезда. 

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