ГАЛЕРЕЯ ⟩ Несмотря на предупреждения, автовладельцы устроили вокруг Певческого поля настоящий хаос

Праздник песни и танца всегда собирает в Таллинне много гостей, поэтому людей просили быть особенно внимательными и выделять больше времени своему передвижению. Необходимо было учесть и тот факт, что к Певческому полю во время праздника на машине не подъедешь. Рядом с местами проведения мероприятий парковки также практически нет.