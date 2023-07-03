Пн, 3.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Несмотря на предупреждения, автовладельцы устроили вокруг Певческого поля настоящий хаос

Александра Юрман Таави Сепп
,
Facebook Twitter
Comments
Фото: Taavi Sepp

Посетителей XIII Молодежного фестиваля песни и танца заранее предупредили, что в выходные дни движение транспорта и парковка будут затруднены. Несмотря на это водители все равно парковали свои автомобили в не отведенных для этого местах. Смотрите галерею!

Праздник песни и танца всегда собирает в Таллинне много гостей, поэтому людей просили быть особенно внимательными и выделять больше времени своему передвижению. Необходимо было учесть и тот факт, что к Певческому полю во время праздника на машине не подъедешь. Рядом с местами проведения мероприятий парковки также практически нет.

В связи с 13-м Молодежным фестивалем песни и танца, который прошел с 30 июня по 2 июля, Ühisteenused помогали в реорганизации движения в городе на время праздничной недели, чтобы обеспечить безопасное движение для участников праздника, зрителей, а также жителей прилегающих районов.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх