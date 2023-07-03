Посетителей XIII Молодежного фестиваля песни и танца заранее предупредили, что в выходные дни движение транспорта и парковка будут затруднены. Несмотря на это водители все равно парковали свои автомобили в не отведенных для этого местах. Смотрите галерею!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Несмотря на предупреждения, автовладельцы устроили вокруг Певческого поля настоящий хаос
Праздник песни и танца всегда собирает в Таллинне много гостей, поэтому людей просили быть особенно внимательными и выделять больше времени своему передвижению. Необходимо было учесть и тот факт, что к Певческому полю во время праздника на машине не подъедешь. Рядом с местами проведения мероприятий парковки также практически нет.