ПРИМЕТЫ ДНЯ ⟩ Народный праздник 3 июля: не обижайте пауков в этот день

Издавна праздник 3 июля считался удачным для охотников, особенно для любителей перепелиного промысла. Наши предки заметили, что в июле перепелки массово слетаются на поля, и охотиться на них становится легко. В перепелиный праздник каждый охотник пытался поймать перепела голыми руками - тогда весь год в промысле будет везти.

Также народный праздник 3 июля считается очень удачным для сбора лекарственных трав. В День Мефодия отправлялись за целебными растениями ранним утром. Старались собрать травы, пока на них еще не высохла роса.

В народный праздник 3 июля наши предки наблюдали за пауками и по их поведению предсказывали погоду. Они верили, что пауки очень тонко чувствуют мельчайшие погодные изменения.

Рожденные 3 июля люди очень доброжелательные и обаятельные. Их обожают в любом коллективе. Они быстро становятся душой компании. При этом такие люди ценят личное пространство и собственную приватность. Никогда не прощают обман и предательство, и сами отличаются преданностью и честностью.

Что нельзя делать 3 июля

3 июля считается большим грехом обидеть или убить паука, а также разрушить паутину.

Женщинам сегодня не стоит ходить с распущенными волосами, иначе будут проблемы с прической.

Не стоит в этот день пересчитывать крупные суммы денег из заначки, иначе придется потратить их на непредвиденные расходы.

Плохой приметой считается выбрасывать остатки еды и хлеба в мусорное ведро - лучше скормите их птицам.

Приметы погоды 3 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в этот день идет дождь, то ещё 40 дней будет мокро.

Если не видно паутины, то ближайшие дни будут дождливыми.

Паук сам уничтожает свою паутину и прячется - скоро будет гроза или град.

Если 3 июля паук старательно плетет сети, то скоро погода улучшится.

Муравьи прячутся в муравейник - к скорому ненастью.

Облака очень высоко плывут - к сухой погоде.

Если небо пасмурное и серое, но пчелы и бабочки продолжают летать, то дождя не будет.