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Глоба назвала знак, которого ждут 2 года перемен: новые члены семьи, новая работа – изменения начнутся в июле

Limon.ee
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Когда вся семья вместе - это самые счастливые мгновения.
Когда вся семья вместе - это самые счастливые мгновения. Фото: Valentina Šestero

У этих людей появится шанс исправить былые ошибки

Для Овнов в июле настанет время больших перемен, рассказала астролог Тамара Глоба. Глобальные изменения будут происходить у представителей зодиакальной системы практически во всех сферах жизни.

Преобразования начнутся уже в начале месяца и будут продолжаться 2 года. Возможно появление новых членов семьи, участие в телешоу или смена места работы.

Глоба рекомендовала Овнам в это время больше времени уделять близким: детям, родителям, любимым. Хозяйственные вопросы будут решаться благоприятно.

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