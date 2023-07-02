КУЛЬМИНАЦИОННОЕ СОБЫТИЕ ⟩ Такого Эстония не видела давно: смотри, что происходило на Певческом поле!

Фото: Limon

Традиция организации праздников песни и танца внесена в список духовного наследия ЮНЕСКО. Всенародный праздник песни и танца - это особое событие, которое проходит четыре раза каждые десять лет: молодежные праздники проходят каждые два года, а объединенные праздники проводятся каждый четвертый и девятый год. Праздник является значимым мероприятием для всей страны и собирает множество людей, желающих выразить свою любовь к музыке и танцам, как к символу народного единства. Этот праздник подготавливается в течение трех лет, и за каждым Праздником следуют предварительные мероприятия, чтобы все было на высшем уровне.

Огонь зажжен!

Концерт праздника песни и танца начался с зажжения на маяке Певческого поля праздничного огня и выступлением объединенных хоров.

Noorte laulupidu 2023 Фото: Tairo Lutter



Цены на мороженое, закуски и сувениры

Ни одно мероприятие не обходится без еды! Мы прошлись по расставленным палаткам и фуд-тракам, и выяснили, во сколько обойдется любителям еды на свежем воздухе лёгкий перекус.

Фото: Limon

Стоит отметить, что цены на Празднике не были взвинчены до небес. Стоимость на мороженое начиналось от одного евро за Laulu ja tantsujäätis от Balbiino. Самое большое мороженое из трех шариков можно было приобрести за 4,50 евро.

Однозначно, популярностью пользовался фургончик с кофе, где эспрессо продавали за 2-3 евро, капучино и латте за 4 евро, а самым дорогим напитком был за 5 евро кофе со льдом.

Очередь за кофе. Фото: Limon