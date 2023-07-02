Гости 13-го Молодежного праздника песни и танцы рекой стекаются к Певческому полю со всех районов города.
КУЛЬМИНАЦИОННОЕ СОБЫТИЕ ⟩ Такого Эстония не видела давно: смотри, что происходило на Певческом поле!
Весь район Ласнамяэ заставлен машинами, парковочные места находятся даже там, где изначально не предполагались. Люди стройными ручейками стекаются к воскресному месту притяжения, чтобы стать частью долгожданного праздника и слиться в экстазе народного единства.
Смотри, как гости праздника двигались в сторону Певческого поля!
На празднике
В воскресенье, 2 июля, начиная с 14:00, на Певческом поле в Таллинне состоялся финальный концерт 13-го молодежного песенного фестиваля «Святая земля». Под аркой выступили 778 коллективов и 23 139 хористов и оркестрантов. Хоры и оркестры управлялись 657 дирижерами. В первом сводном хоре пели 362 хора и 11 900 певцов, а в заключительном сводном хоре - 326 хоров и 10 700 певцов.
Утро воскресенья началось с торжественного шествии участников 13-го молодежного песенного фестиваля "Püha on maa", püha можно перевести как «святость», «священный». В празднике приняли участие всего 33 450 певцов и танцоров.
Шествие началось в 9.30 утра и преодолело расстояние около пяти километров. Маршрут прошел от площади Вабадузе к Таллиннскому певческому полю. Праздник всегда начинается с песни Тыниса Мяги „Koit" («Рассвет»), во время которой на вышке загорается огонь. Так было и в этот раз. Торжественно пройдя все пролеты маяка - праздничный огонь зажегся, ознаменовав начало праздника. Мероприятие завершилось произведением, возведенным в статус гимна – стихотворением „Mu isamaa on minu arm" («Моё отечество — моя любовь»), положенным на музыку Александром Кунилейдом.
Вы только посмотрите на этот нескончаемый поток людей!
Традиция организации праздников песни и танца внесена в список духовного наследия ЮНЕСКО.
Всенародный праздник песни и танца - это особое событие, которое проходит четыре раза каждые десять лет: молодежные праздники проходят каждые два года, а объединенные праздники проводятся каждый четвертый и девятый год. Праздник является значимым мероприятием для всей страны и собирает множество людей, желающих выразить свою любовь к музыке и танцам, как к символу народного единства. Этот праздник подготавливается в течение трех лет, и за каждым Праздником следуют предварительные мероприятия, чтобы все было на высшем уровне.
Огонь зажжен!
Концерт праздника песни и танца начался с зажжения на маяке Певческого поля праздничного огня и выступлением объединенных хоров.
Цены на мороженое, закуски и сувениры
Ни одно мероприятие не обходится без еды! Мы прошлись по расставленным палаткам и фуд-тракам, и выяснили, во сколько обойдется любителям еды на свежем воздухе лёгкий перекус.
Стоит отметить, что цены на Празднике не были взвинчены до небес. Стоимость на мороженое начиналось от одного евро за Laulu ja tantsujäätis от Balbiino. Самое большое мороженое из трех шариков можно было приобрести за 4,50 евро.
Однозначно, популярностью пользовался фургончик с кофе, где эспрессо продавали за 2-3 евро, капучино и латте за 4 евро, а самым дорогим напитком был за 5 евро кофе со льдом.
В отличие от того же концерта Scorpions, где залог за посуду составлял 5 евро, на Певческом празднике залог был куда более доступным и составил 2 евро за единицу.
Бутилированная вода стоила практически везде одинаково – 2 евро, однако по всему Певческому полю стояли колонки и станции с чистой водой, где можно было абсолютно бесплатно наполнить свою бутылку.
Помимо еды на Празднике можно было приобрести и сувениры с национальной символикой, флаги Эстонии разных размеров, а также украшения, сделанные локальными мастерами. Например, стоимость на флажки варьировалась от 2,5 евро до 12 в зависимости от размера, значки можно было приобрести за семь-восемь евро железные и по одному евро за стандартные.
Побаловать можно было себя и квасом из бочки за 3 евро. Опять же, не забывайте про залог на посуду в 2 евро.
Сладкоежки со стажем могли угоститься вафлями со всевозможными начинками. Стоимость такого лакомства составляла 8 евро.