ПИК ПРИДЕТСЯ НА 3 ИЮЛЯ ⟩ Грозы, сильный ветер и смерчи: эстонский синоптик выпустил важное предупреждение

«Extreme forecast index (далее EFI) это индекс для оценки экстремальности погодных явлений. Конкретный прогноз модели ECMWF приходится на 3-4 числа июля. Выбранный параметр - порывы ветра на высоте 10 метров над землей. Возможные значения EFI варьируются от 0,5 до 1. Если значения EFI составляют от 0,5 до 0,8, то уже есть вероятность того, что погода может быть более опасной, чем обычно. Значения EFI выше 0,8 уже указывают на то, что погода может быть значительно опаснее обычной или даже экстремальной. Данная модель предсказывает, что значения EFI над Эстонией достигнут максимума в 1, что является сигналом к повышенной готовности». Синоптик Каиро Кийтсак делится в социальных сетях новым предупреждением о том, что погодные модели показывают очень сильные порывы для Эстонии 3 июля.

По словам Кийтсак, Эстония останется на непосредственном краю активной области низкого давления, в то же время грозовые облака будут находиться в движении, вызывая сильные ливни. Под грозовыми облаками порывы ветра могут быть еще сильнее, что увеличит опасность.

Кроме того, он также намекнул на возможность возникновения циклонов: погодные модели на 3 июля указывают на довольно сильные ветры на высотах 0-1, 0-3 и 0-6 км над землей и порывы ветра. "В таких условиях могут развиваться суперячейки, под которыми возможно развитие гроз". Цель этого сообщения - не паника, а информирование/объяснение того, что говорят прогнозы погодных моделей в настоящее время", - отмечает Кийцак в конце сообщения.