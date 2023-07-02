ДУШЕВНО ⟩ Не каждый на такое решится: репер Nublu сделал доброе дело и рассказал об этом в соцсетях

«Дорогие друзья, лето в Эстонии полно сюрпризов!» – делится рэпер Nublu, который заметил нуждающегося человека на обочине дороги и поделился душевным видео об этом.
Рэпер Nublu не скупится на добрые дела — если он видит, что кто-то голосует на обочине, то подбирает нуждающегося и довозит прямо до нужного места.
«Я еду в Хааберсте и вижу Анатолия, стоящего на обочине с поднятым большим пальцем», – говорит молодой человек, который подобрал незнакомого молодого человека с обочины на своем кабриолете, чтобы отвезти его в нужное место.
Анатолий, голосовавший на обочине, опоздал на автобус. «Автобус 108 приехал на две минуты раньше, но Анатолий хочет поехать к бабушке в Карьякюлла. И мы идем!« – радостно говорит рэпер.
«Анатолий, у меня для тебя сюрприз, мы приехали раньше 108-го автобуса! Дай пять! Все возможно!» – радуется Nublu, который смог отвезти нуждающегося незнакомца к своей бабушке быстрее, чем он смог бы добраться туда на автобусе.