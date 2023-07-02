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ФОТО ⟩ В игривом халатике и с шампанским в руках: невеста Стефана заинтриговала свадебным платьем

Limon.ee
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Фото: Konstantin Sednev

Певец Стефан Айрапетян и его невеста Виктория Койтсаар вот-вот отправятся под венец. Виктория объявила на Instagram, что свадебное платье почти готово.

Подготовка к свадьбе идет полным ходом. Виктория делится фотографиями своего пребывания в свадебном салоне в Instagram и говорит, что свадебное платье почти готово.

В свадебном салоне.
В свадебном салоне. Фото: Ekraanitõmmis story`st.
Невеста Стефана Виктория.
Невеста Стефана Виктория. Фото: Ekraanitõmmis story`st.

«Платье почти готово», - радостно объявляет Виктория.

Стефан сделал предложение своей возлюбленной в октябре прошлого года. «Вики взята!» – поделился тогда певец Евровидения в Instagram.

Еще в начале декабря Стефан сообщил, что они не планируют долго ждать свадьбы, и дата назначена на 26 августа. Будет ли это эстонская или армянская свадьба? «Общение будет на эстонском языке, но будут и армянские традиции», - сказал Стефан, добавив, что типичная армянская свадьба включает в себя шашлык, тосты и хороводы.

28 декабря пара стала родителями девочки. Малышку назвали Майей.

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