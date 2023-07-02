ФОТО ⟩ В игривом халатике и с шампанским в руках: невеста Стефана заинтриговала свадебным платьем

Подготовка к свадьбе идет полным ходом. Виктория делится фотографиями своего пребывания в свадебном салоне в Instagram и говорит, что свадебное платье почти готово.

Еще в начале декабря Стефан сообщил, что они не планируют долго ждать свадьбы, и дата назначена на 26 августа. Будет ли это эстонская или армянская свадьба? «Общение будет на эстонском языке, но будут и армянские традиции», - сказал Стефан, добавив, что типичная армянская свадьба включает в себя шашлык, тосты и хороводы.