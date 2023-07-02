ФОТО ⟩ В игривом халатике и с шампанским в руках: невеста Стефана заинтриговала свадебным платьем

Певец Стефан Айрапетян и его невеста Виктория Койтсаар вот-вот отправятся под венец. Виктория объявила на Instagram, что свадебное платье почти готово.
Подготовка к свадьбе идет полным ходом. Виктория делится фотографиями своего пребывания в свадебном салоне в Instagram и говорит, что свадебное платье почти готово.
«Платье почти готово», - радостно объявляет Виктория.
Стефан сделал предложение своей возлюбленной в октябре прошлого года. «Вики взята!» – поделился тогда певец Евровидения в Instagram.
Еще в начале декабря Стефан сообщил, что они не планируют долго ждать свадьбы, и дата назначена на 26 августа. Будет ли это эстонская или армянская свадьба? «Общение будет на эстонском языке, но будут и армянские традиции», - сказал Стефан, добавив, что типичная армянская свадьба включает в себя шашлык, тосты и хороводы.
28 декабря пара стала родителями девочки. Малышку назвали Майей.