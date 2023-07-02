ФОТО ⟩ Как выглядит и живет мужчина, который не спал 60 лет

С тех пор родственники ни разу не видели его спящим. Врачи за 60 лет не нашли свидетельств того, что мужчина отдыхает. А сам Тай Нгок утверждает, что никогда не испытывал усталости, не видел галлюцинаций, и чувствует себя прекрасно — за это на родине его прозвали сверхчеловеком.

Несмотря на возраст и необычный образ жизни, Тай до сих пор работает: днем занимается фермерством, а ночью делает вино. Ближе к четырем утра он все-таки ложится на кровать в надежде, что сможет задремать, но, увы, через несколько часов бессонницы встает и принимается за работу. Тай отмечает, что запас энергии он пополняет с помощью зеленого чая и рисового вина.