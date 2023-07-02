Подписчики раскритиковали снимки Анны Семенович в бикини: «Вторая Волочкова на подходе»

В свежем посте в запрещенной соцсети Анна опубликовала новые снимки без фотошопа (ну или по крайней мере с меньшим его количеством, чем раньше), снабдив их жизнеутверждающей подписью. «Главное – быть счастливой и любить себя, не бояться меняться и даже поправляться! Это нормально, что наше тело меняется с возрастом, мы можем набрать 10 кг или сбросить, мы можем постоянно улучшать себя у косметологов, вкачивая литры гиалуронки, но поверьте, ваше внутреннее состояние от этого не зависит!» – уверена Анна.

Увы, далеко не все подписчики оценили бодипозитивный месседж. «Если бы ты принимала себя, то не фотошопила бы фотографии», – делится своим мнением первый. «Как будто беременная», – тонко подмечает другой (кстати, Анна вроде бы и не против). «Вторая Волочкова на подходе, которая пытается нам, да и себе тоже внушить [офигительное] состояние и любовь к себе, вкалывая при этом очередную дозу гиалуронки и заедая мороженым. Фотошоп все выдержит», – комментирует третий. «Все норм, только перестаньте колоть лицо, вы уже на себя не похожи», – сокрушается четвертый. «Зачем так много себя показывать? До идеала очень далеко во всех отношениях, и хватать на себя негатив от отзывов... Будьте в реальном мире, Аня», – недоумевает пятый.