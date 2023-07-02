Можно привлечь большие проблемы с деньгами: что нельзя делать 2 июля - приметы

В этот день говорили, что дело, начатое сегодня, непременно станет успешным. А все долги стоит постараться раздать, чтобы привлечь удачу.
Что нельзя делать 2 июля
- Нельзя убивать пчел и трогать их улья. Верили, что быть большой беде.
- Нельзя считать пчел. Верили, что будет плохой урожай меда.
- Нельзя 2 июля никому отдавать мед, чтобы не было финансовых проблем.
- Нельзя давать деньги в долг и хвастаться богатством, иначе скоро все изменится.
Приметы 2 июля
- Если пчелы кучно у своих ульев, то к дождю.
- Если к вечеру появилась радуга, то на хорошую погоду.
- Если при восходе солнца беловатые облака над водой быстро исчезают, то к ясному дню.