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Можно привлечь большие проблемы с деньгами: что нельзя делать 2 июля - приметы

Limon.ee
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Успех. Фото иллюстративное.
Успех. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

2 июля говорили, что дело, начатое сегодня, непременно станет успешным, пишет «Главред».

В этот день говорили, что дело, начатое сегодня, непременно станет успешным. А все долги стоит постараться раздать, чтобы привлечь удачу.

Что нельзя делать 2 июля

  • Нельзя убивать пчел и трогать их улья. Верили, что быть большой беде.
  • Нельзя считать пчел. Верили, что будет плохой урожай меда.
  • Нельзя 2 июля никому отдавать мед, чтобы не было финансовых проблем.
  • Нельзя давать деньги в долг и хвастаться богатством, иначе скоро все изменится.

Приметы 2 июля

  • Если пчелы кучно у своих ульев, то к дождю.
  • Если к вечеру появилась радуга, то на хорошую погоду.
  • Если при восходе солнца беловатые облака над водой быстро исчезают, то к ясному дню.
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